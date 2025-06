Esto es todo lo que tiene que saber antes de jugar Death Stranding 2: On the beach

Death Stranding 2: On the beach se estrena el 26 de junio de 2025 en exclusiva para la PlayStation 5. Foto: PlayStation

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Kojima Productions fue el estudio encargado de crear Death Stranding 2: On the beach para Sony Interactive Entertaiment. Por eso, es uno de los lanzamientos exclusivos para la PlayStation 5 este 2025, más puntualmente el 26 de junio. Aunque se presume que su desarrollo comenzó mucho antes, no fue hasta 2022 que el videojuego fue mostrado públicamente en la gala de los Game Awards.

En el State to Play de enero de 2024 hubo un segundo tráiler de 10 minutos con información de los personajes principales y la historia del juego. Finalmente, el 9 de marzo del año siguiente se presentó un segundo tráiler anunciando la fecha de salida del título; el cual llega más de un lustro después de la entrega anterior.

Death Stranding, precuela de Death Stranding 2: On the beach, fue estrenado el 8 de noviembre de 2019 para la PlayStation 4. Es un videojuego de acción y exploración en mundo abierto desarrollado, otra vez, por Kojima Productions y publicado por Sony Interactive Entertainment. Este juego marcó el inicio de Hideo Kojima como diseñador independiente, luego de trabajar durante años con Konami.

Kojima es altamente valorado entre el gremio de los desarrolladores de Gaming por su labor en la saga de Metal Gear Solid y una colaboración en Super Mario Bros Brawl. Death Stranding se mantuvo hasta el 14 de julio de 2020 como un exclusivo de PlayStation, pues ese día fue estrenado para PC. Esto es todo lo que debe saber de este juego antes de disfrutar de Death Stranding 2: On the beach.

La historia de Death Stranding (2019)

Según PlayStation, “para disfrutar de Death Stranding 2 no es necesario haber jugado antes a Death Stranding”. Sin embargo, sí hay personajes y situaciones en este nuevo título atadas a las aventuras de Sam, el protagonista, en la primera entrega.

Eso sí, Death Stranding 2: On the beach incluye un resumen de los momentos más importantes del primer videojuego justo antes de empezar el modo historia, al estilo God of War: Ragnarok. Incluso, Sony publicó un video en YouTube contando la historia de Death Stranding.

No obstante, el juego está pensado para un solo jugador, muy parecido a The Last of Us, por lo que no será necesaria una suscripción a PlayStation Plus para disfrutarlo al completo. Ahora sí, sin más preámbulos, esta es la historia de Death Stranding.

¿De qué se trata Death Stranding?

Un evento sobrenatural llamado Death Stranding ha unido el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. El constante combate entre ambos grupos sociales ha obligado a los humanos a vivir en ciudades subterráneas para poder esquivar el peligro.

Sam Porter Bridges es un repartidor que posee habilidades especiales, pudiendo regresar de la muerte. Durante la destrucción del Central Knot City, Sam es llevado a Capital Knot City, donde su madre, Bridget Strand, presidenta de las Ciudades Unidas de América (UCA), le pide como última voluntad reconectar la Red Quiral para facilitar la comunicación instantánea desde y hacia una dimensión liminal conocida como la “Playa”.

Durante el camino, el personaje principal ayuda a diferentes comunidades con las que crea un lazo emocional muy fuerte. Especialmente con Lou, un bebé experimental al que termina considerando como su propia hija.

El fin de Death Stranding y el comienzo de Death Stranding 2

Al final, Sam descubre que Amelie, una “mujer” que se hace pasar por su hermana, en realidad es una Entidad de Extinción con la misión de destruir la vida en la Tierra. Sam logra apelar a su conciencia humana, haciéndola desistir de su plan, al menos indefinidamente.

Amelie se exilia a la “Playa” y Sam regresa al mundo real para hacerse cargo de Lou y criarla como su hija. Así, el protagonista renuncia a su trabajo como repartidor y se va lejos de la ciudad para vivir en familia en compañía de su bebé.

Con respecto a Death Stranding 2: On the beach, su narrativa se sitúa casi un año después de los eventos del primer videojuego de la franquicia. Se ambienta en un viaje desde México y hasta Australia y contará con el regreso de Lou, aun siendo una bebé, y algunos personajes nuevos. No se pierda muy pronto la reseña de El Espectador sobre este videojuego.