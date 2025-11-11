Estos son algunos de los videojuegos que PlayStation prepara para el próximo año

Marvel Tokon: Fighting Souls tendrá una versión de prueba del 5 al 7 de diciembre de 2025, pero se espera que se estrene en exclusiva para la PS5 hasta 2026. Foto: Sony Interactive Entertainment

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes 11 de noviembre de 2025, PlayStation emitió su último State to Play del año; esta vez para mostrar al público, especialmente el japonés, los títulos exclusivos de sus consolas para inicios de 2026. Han sido apenas 40 minutos de transmisión en vivo, pero fueron más que suficientes para mostrar algunas de las novedades más importantes de cara al año que viene, muy especial para la empresa.

Por eso, aquí están algunas de las noticias más importantes que nos dejó el último State to Play de PlayStation este año. Eso sí, no todas son entregas para el 2026, también hay videojuegos que se lanzarán antes de terminar el 2025 y lejos de ser estrenos menores, se trata de algunas de las sagas más valiosas en la industria del Gaming. Aquí está lo más relevante del más reciente State to Play de PlayStation.

Juegos de PlayStation para lo que queda del año

DLC de Sonic en Pac-Man World 2 Re-Pac ( 11 de noviembre ) de Bandai Namco Entertainment.

DLC de Bob Esponja en Sonic Racing: CrossWorlds ( 19 de noviembre ) de SEGA.

Octopath Traveler 0 ( 4 de diciembre ) disponible para PS4 y PS5.

DLC de “The Forsaken Hollows” en Elden Ring Nightreign ( 4 de diciembre ) de FromSoftware.

Beta cerrada de Marvel Tokon: Fighting Souls (5 al 7 de diciembre) solo para PS5.

Juegos de PlayStation para 2026