Fiebre de compra de juegos de Roblox convierte a adolescentes en millonarios

El joven de 19 años, que pidió no revelar su nombre porque nunca lo ha compartido públicamente, creó el juego en solo tres meses con la ayuda de otros desarrolladores. Según él, tras su lanzamiento el año pasado, atrajo a más de un millón de jugadores simultáneos, lo que generó US$5 millones mensuales en compras para Roblox Corp., la popular plataforma de juegos.

Do Big Studios, propietaria de otros juegos de Roblox que había ayudado a desarrollar Blue Lock: Rivals, compró el juego en marzo, lo que supuso un cuantioso pago para su joven propietario.

Al igual que YouTube, Roblox comenzó hace dos décadas como un escenario online para jóvenes creadores. Los amantes de los videojuegos podían utilizar las herramientas del servicio para desarrollar entretenimiento barato y de baja resolución. Ahora, a medida que la empresa crece hasta alcanzar los 100 millones de usuarios activos diarios, los colaboradores están descubriendo que se puede ganar dinero vendiendo los juegos que han creado, con compradores dispuestos a pagar siete o incluso ocho cifras.

“Hemos visto un cambio real en el ecosistema de Roblox”, afirma David Taylor, consultor sénior de la empresa de análisis de videojuegos Naavik. Según su investigación, en junio, siete de los 15 juegos más rentables de Roblox habían sido adquiridos a sus propietarios originales.

El cambio se ha producido en parte por los ajustes en la política de Roblox. Una actualización del servicio realizada en diciembre permite a los jugadores transferir fácilmente la propiedad de los juegos. Anteriormente, Roblox afirmaba que dichas ventas iban en contra de sus condiciones de servicio y las directrices de la comunidad. Un portavoz de la empresa añadió que Roblox no participa actualmente en transacciones en el mercado secundario.

Do Big ha estado adquiriendo otros títulos, incluido el mayor éxito de Roblox hasta la fecha. En mayo, la empresa compró una participación en Grow a Garden, actualmente el juego más popular de Roblox, por una suma no revelada. El juego de granja batió récords a finales de junio, cuando atrajo a más de 21 millones de jugadores simultáneos, más que Fortnite, de Epic Games Inc. Otra empresa de juegos de Roblox, Splitting Point, lo había adquirido el mes anterior a un desarrollador adolescente anónimo por una suma también confidencial.

Los representantes de Do Big no respondieron a una solicitud de comentarios.

En febrero, un desarrollador anónimo vendió el juego más popular de Roblox en ese momento, Brookhaven RP, a Voldex Entertainment Ltd. El fundador y director ejecutivo de Voldex, Alex Singer, dijo que el acuerdo, financiado por Raine Group y Shamrock Capital, era “mayor” que la suma que Embracer Group AB pagó por Welcome to Bloxburg en 2022, aunque se negó a dar más detalles.

Un informe de la época situaba el precio de venta de Welcome to Bloxburg en US$100 millones, aunque los responsables de Embracer afirmaron que era inferior.

Según Roblox, los diez principales desarrolladores de la empresa ganaron US$36 millones cada uno en los doce meses anteriores a marzo. La empresa con sede en San Mateo (California) podría pagar más de US$1.000 millones en total a los creadores por primera vez este año. En 2023, el director ejecutivo Dave Baszucki predijo que, para 2028, un desarrollador de Roblox estará valorado en US$1.000 millones.

Más de una docena de empresas compran, desarrollan y, en ocasiones, revenden juegos de Roblox. Gran parte de la actividad se lleva a cabo a través de la aplicación de chat Discord, según Connor Richards, abogado de Odin Law & Media que ha participado en una docena de acuerdos. Ha visto a menores ganar varios cientos de miles de dólares con estos acuerdos.

Otro abogado especializado en tecnología, Adam Starr, afirma que ha facilitado unas 20 transacciones relacionadas con Roblox durante el último año y que está recibiendo más consultas que nunca. Los desarrolladores suelen optar por permanecer en el anonimato.

Las primeras adquisiciones importantes de Voldex, Driving Empire y Ultimate Football, le costaron a la empresa siete cifras, según Singer. Un acuerdo posterior con la NFL que le permitió renombrar el juego como NFL Universe Football contribuyó a aumentar su audiencia.

“Hemos sido capaces de mantener nuestras comunidades y nuestros juegos y hacerlos crecer mientras mantenemos contentos a los jugadores”, dijo Singer. Asignará un equipo de programadores para analizar y mejorar un juego, a menudo junto con el creador original.

Los juegos de Roblox suben y bajan según los caprichos de los niños. Un simulador de paintball puede desaparecer después de que otro creador publique un clon de Roblox de Rainbow 6 Siege, de Ubisoft Entertainment SA. Solo unos pocos juegos siguen siendo populares durante meses o años. Los creadores que lo saben a veces venden sus juegos a un precio equivalente a los ingresos de uno o dos meses. Otros optan por las ventas de 12 meses, según Taylor, de Naavik.

Los desarrolladores de juegos independientes también intercambian su trabajo artístico o de programación por una parte de la propiedad del juego.

“Roblox es muy capitalista”, afirma Singer, de Voldex. La empresa “quiere que los creadores tengan éxito económico”.