FIFA Rivals nació en Colombia: la historia del estudio Bacon Games

Jairo Nieto, colombiano, ingeniero de sistemas y ahora cofundador de Bacon Games y director creativo de FIFA Rivals. Foto: Cortesía: Bacon Games

19 de junio, minuto 89. Pierre Michael Littbarski anota su primer gol en la Copa Mundial de la FIFA Italia 1990 y lo hace justamente contra Colombia, la cual jugaba su mejor partido en el Mundial luego de estar casi 30 años ausente de la cita orbital. Parece que las ilusiones de clasificarse a octavos de final y firmar la mejor participación de la ‘Tricolor’ en una Copa del Mundo hasta ese momento se esfuman. Sin embargo, apenas cuatro minutos después aparece desde Buenaventura Freddy Rincón con un balón entre las piernas del arquero para...