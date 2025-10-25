Logo El Espectador
Tecnología
Videojuegos
FIFA Rivals nació en Colombia: la historia del estudio Bacon Games

Jairo Nieto, cofundador de Bacon Games y director creativo de FIFA Rivals, le contó a El Espectador cómo fue trabajar en un juego de fútbol para la FIFA desde Colombia y cómo su pasión por el Gaming es tan grande como su afición por el deporte más popular del mundo.

Daniel Montoya Ardila
25 de octubre de 2025 - 09:00 p. m.
Jairo Nieto, colombiano, ingeniero de sistemas y ahora cofundador de Bacon Games y director creativo de FIFA Rivals.
Foto: Cortesía: Bacon Games

19 de junio, minuto 89. Pierre Michael Littbarski anota su primer gol en la Copa Mundial de la FIFA Italia 1990 y lo hace justamente contra Colombia, la cual jugaba su mejor partido en el Mundial luego de estar casi 30 años ausente de la cita orbital. Parece que las ilusiones de clasificarse a octavos de final y firmar la mejor participación de la ‘Tricolor’ en una Copa del Mundo hasta ese momento se esfuman. Sin embargo, apenas cuatro minutos después aparece desde Buenaventura Freddy Rincón con un balón entre las piernas del arquero para...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.

