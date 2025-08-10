No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Tecnología
Videojuegos
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Game Over o Game On: ¿Por qué hablar de videojuegos con sus hijos?

Cada vez más niños y adolescentes tienen un control en las manos, pero no siempre hay un adulto al lado que sepa qué ocurre en la pantalla. Los videojuegos dejaron de ser solo una forma de entretenimiento para convertirse en un terreno donde también se construyen vínculos, se desarrollan hábitos —buenos y malos— y se ponen a prueba los límites.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
10 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.
Hay que tener en cuenta ciertas pautas a la hora de hablar con sus hijos sobre videojuegos.
Hay que tener en cuenta ciertas pautas a la hora de hablar con sus hijos sobre videojuegos.
Foto: Getty Images

El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. En ese momento, el hijo de Leksii Sukhorukov, un hombre ucraniano dedicado a la industria del entretenimiento, tenía apenas 12 años. En medio del caos que significa una guerra, el menor encontró una salida en Minecraft, un videojuego de mundo abierto y construcción desarrollado por Mojang Studios, hoy propiedad de Xbox. Pero no era un caso aislado. Muchos niños ucranianos, incluso los que vivían bajo la ocupación rusa, se conectaban cada noche a jugar juntos.

Sukhorukov, quien había...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Videojuegos

por qué hablar de videojuegos con sus hijos

riesgos de los videojuegos

beneficios de los videojuegos

Xbox 360

Nintendo Switch

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar