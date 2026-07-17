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17 de julio de 2026 - 09:01 p. m.

GTA VI va a ser más grande de lo que imaginan: esto es todo lo que tiene que saber

No estamos hablando solo de un videojuego. GTA VI es un fenómeno capaz de superar en ingresos y rapidez de recaudación a “Avengers”, “Avatar” y cualquier estreno de Hollywood.

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Daniel Montoya Ardila

Daniel Montoya Ardila

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