HIZCA, el videojuego que muestra el mundo a través de los ojos muiscas

Hizca es un videojuego sobre la conservación de los páramos en Colombia, disponible para computador (PC) en Steam.
Foto: Cortesía: Sebastián González
¿Cuántas manos se necesitan para hacer un videojuego? ¿Cuánto tiempo toma pensar, diseñar y publicar un juego? Estas parecen preguntas que solo podría responder un gran estudio en Estados Unidos, Japón o China que concentran la producción de títulos a nivel mundial, pero lo cierto es que desde Colombia también hay mentes que contestan a estas inquietudes y lo hacen no solo haciendo un producto interactivo capaz de divertir y comercializarse, sino también de contar una historia que por lo menos una vez en la vida todos deberíamos escuchar o,...
Por Daniel Montoya Ardila
Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com
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