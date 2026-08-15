HIZCA, el videojuego que muestra el mundo a través de los ojos muiscas

Hizca es un videojuego sobre la conservación de los páramos en Colombia, disponible para computador (PC) en Steam. Foto: Cortesía: Sebastián González

¿Cuántas manos se necesitan para hacer un videojuego? ¿Cuánto tiempo toma pensar, diseñar y publicar un juego? Estas parecen preguntas que solo podría responder un gran estudio en Estados Unidos, Japón o China que concentran la producción de títulos a nivel mundial, pero lo cierto es que desde Colombia también hay mentes que contestan a estas inquietudes y lo hacen no solo haciendo un producto interactivo capaz de divertir y comercializarse, sino también de contar una historia que por lo menos una vez en la vida todos deberíamos escuchar o,...