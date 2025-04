Into the Dead: Our Darkest Days, un verdadero juego de zombies para computador

Into the Dead: Our Darkest Days combina un buen apartado gráfico con una historia bien contada. Foto: Steam

La historia de Into the Dead: Our Darkest Days se ambienta en Texas, 1980 cuando una plaga de zombis invade Walton City. El trabajo del gamer será liderar a un grupo de supervivientes para encontrar recursos, fabricar armas y luchar con la esperanza de no ser devorado por esos monstruos que pueden parecer lentos, pero muy violentos.

Fue desarrollado por PikPok y editado por Boltray Games. Este juego de supervivencia en 2D fue publicado en Steam el 9 de abril de 2025 y a pesar de su moderada popularidad entre los jugadores, resultó ser uno de los mayores descubrimientos, al menos para El Espectador, este año. Tuvimos la oportunidad de probar el juego y no dudamos en decir que en una de las mejores propuestas para matar zombies en PC.

Desde la primera cinemática, el videojuego se encarga de adentrar al usuario en la historia, que por cierto está muy bien cuidada hasta en el más mínimo detalle. Además, el título permite escoger entre modo rendimiento o modo fidelidad. En cualquiera de los dos es notoria la calidad gráfica de la entrega, no solo en como se mueve, sino también como se ve.

En este mundo paralelo, una enorme metrópolis costera sufre una ola de calor y una crisis económica, pero todo cambia cuando una imparable plaga de zombis llega. El gobierno trata de hacer frente, pero la policía se ve sobrepasada por las hordas de muertos, y los pocos supervivientes quedan aislados unos de los otros. Cada pareja de no muertos tendrá que sobrevivir, cargando con sus virtudes, pero también con sus defectos en la maleta.

The Last of Us para PC y en 2D

Las comparaciones siempre serán odiosas, pero lo cierto es que la entrega utiliza muchas de las mecánicas de juego del popular exclusivo de PlayStation. Recolección de elementos útiles, exploración, dos personajes jugables y muchos más aspectos muy convenientes para este género.

Tal vez uno de los más importantes es la planificación antes de emprender una misión. Desde que elementos llevar en la maleta, hasta prever algunos peligros en el camino. Esto no solo diversifica el gameplay, sino que lo hace más realista, y por ende, más retador.

Aunque los niveles son configurables, la experiencia del jugador está condicionada por la pareja de protagonistas que escoja. No todas tienen una misma historia y eso es un punto a favor de Into the Dead: Our Darkest Days, que se tomó el tiempo de escribir y estructurar a cada personaje con características únicas que influyen en el curso del juego.

Hotfix v0.3.3 for @intothedead is live now! Weapon durability adjustments, bug fixes, and a few important tweaks.https://t.co/AxfSqGodJu pic.twitter.com/JeaTat20XR — Into the Dead: Our Darkest Days (@intothedead) April 17, 2025

Gran banda sonora y grandes gráficos

Otro de los elementos que le hace dar el salto de calidad a este videojuego es su música. Acompaña cada momento con una melodía precisa, y aunque eso dependerá de cada gamer, también es capaz de transmitir el temor que siente el protagonista antes de encontrarse de frente con un zombie.

Aunque dependerá del tipo de equipo que tenga cada usuario, lo cierto es que los movimientos en pantalla son fluidos y carecen de caídas de frames (fotogramas). Además, es evidente que el departamento de arte hizo una meticulosa curaduría de cada uno de los escenarios del juego.

Por último, al menos por el lado de los aspectos positivos, la gestión de esfuerzos es el otro gran diferencial de este título. No es común, y menos en entregas con presupuesto pequeño, que sea necesario vigilar el cansancio y hambre de los personajes; un elemento más que entrega realismo a su máxima expresión.

Recursos y esfuerzos, pero ¿para qué?

No obstante, no queda claro como sacarles provecho a tantos recursos y tantos esfuerzos. Es confuso para qué sirve cada objeto que recolectamos durante las expediciones y aunque sabemos que los alimentos son para ingerir, no es tan fácil identificar como consumirlos o prepararlos.

Pareciera que cualquier elemento puede servir para todo, pero al mismo tiempo para nada. Este es tal vez el apartado más flojo de la entrega, que tiene contenido muy fiel a la realidad y muy bien cuidado en los detalles, pero a la hora de aplicarlo a la jugabilidad queda cojo.

En conclusión, Into the Dead: Our Darkest Days es el gran descubrimiento, al menos para nosotros, durante esta primera mitad de 2025. Una propuesta que se nota tuvo muchas manos y ojos encima para convertirse en un gran juego de zombies para computador.