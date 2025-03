La basílica de San Pedro llega a las escuelas en versión 'Minecraft', con videojuego 3D

Minecraft Education es una versión alterna al juego original. Foto: Microsoft

‘Peter is Here: AI for Cultural Heritage’ se ha creado a partir de un detallado escaneo 3D del edificio basado en unas 400.000 fotografías e Inteligencia Artificial (IA) y, aunque la recreación respeta la arquitectura original, mantiene el característico estilo pixelado de Minecraft.

“Hay ciertos lugares dentro de la basílica, por ejemplo la tumba de Pedro, que sería prácticamente imposible abrir al público por capacidad y para proteger el patrimonio y que ahora se podrán visitar”, explicó EFE Juan M. Lavista Ferres, vicepresidente corporativo y científico de datos, jefe del “AI for Good Lab” de Microsoft.

El videojuego incluye todos los rincones de la basílica, pero su objetivo va más allá de la mera exploración: los jugadores pueden recorrerla y encontrar objetos representativos de su historia, lo que convierte este proyecto en una experiencia educativa guiada dentro de ‘Minecraft Education’ a través de la resolución creativa de problemas.

Láser, drones e IA para la reconstrucción perfecta

“Un universo 3D hace más fácil entender los conceptos porque tienes experiencia práctica con el mundo y eso hace aumentar la curiosidad”, explicó la directora de ‘Minecraft Education’, Allison Matthews, en la presentación este martes en Roma.

El videojuego es el resultado de una colaboración entre la Fábrica de San Pedro, Microsoft e Iconem, una empresa especializada en la preservación digital del patrimonio cultural, que llevan años trabajando con el Vaticano.

A finales de 2024, estas organizaciones ya habían presentado una réplica digital hiperrealista de la basílica, creada con tecnología avanzada y uso de la IA.

“Hay mucha gente en el mundo que, por donde vive o por su situación, nunca podrá visitar la basílica de San Pedro. Este proyecto puede ayudar a esa gente y a los que tienen problemas de accesibilidad, como por ejemplo las personas ciegas”, añadió Lavista.

Para conseguir una reconstrucción “perfecta” que incluyese cada centímetro cuadrado de la basílica, incluso las zonas no abiertas al público, se escaneó por completo del edificio, mediante 400.000 fotografías, drones y tecnología láser.

“Sin IA esto sería prácticamente imposible”, señaló Lavista, que explicó el uso clave de esta tecnología para la reconstrucción digital del espacio, la captura de imágenes con drones o el análisis de materiales y estructuras.

El uso de la IA en el Vaticano

Además de para acercar el emblemático edificio a jóvenes y personas con dificultades de accesibilidad, la IA tiene más recorrido dentro de las paredes del Vaticano.

Esta tecnología, dijo a EFE Lavista, es trasladable a cualquier otro monumento al ser bastante “general”: “Podemos convertir fotos y mediciones en modelos 3D y después utilizar este mismo modelo para descubrir potenciales problemas, como grietas o piezas que falten, y ayudar a conservar el monumento”, explicó.

La colaboración entre Microsoft y el Vaticano comenzó en 2019, cuando el presidente de la empresa, Brad Smith, se reunió con el papa Francisco para hablar sobre IA y ética y, desde entonces, el trabajo ha sido “estrecho y fluido”, permitiendo el desarrollo de este innovador proyecto.

“El papa está completamente al corriente. Estuvimos con él durante la inauguración del primer proyecto y se lo mostramos personalmente”, destacó Lavista.

En varias ocasiones, Francisco ha expresado su convicción de que la IA puede ser una herramienta poderosa para científicos y expertos en la búsqueda de soluciones innovadoras y creativas.