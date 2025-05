La espera terminó, DOOM: The Dark Ages se estrena para Xbox Series X|S y PS5

DOOM: The Dark Ages significa el regreso triunfal de esta icónica franquicia al mercado de las consolas. Foto: Xbox

La franquicia de DOOM es una serie de videojuegos de disparos en primera persona creada por John Carmack, John Romero, Adrian Carmack, Kevin Cloud y Tom Hall. Siempre ha estado desarrollada por id Software y hoy es reconocida como una de las franquicias pioneras en este género dentro del Gaming. Sin contar su enorme facilidad para reproducirse.

El primer título data de 1993 y era compatible con computadores IBM, ofreciendo gráficos 3D, juego en línea multijugador y soporte para modificaciones creadas por los mismos jugadores, algo a lo que hoy se le conoce como mods. Al primer DOOM en la historia le siguieron 20 entregas más entre las que destacan DOOM III (2004), la primera exclusiva para Xbox, DOOM (2016), DOOM Eternal (2020) y DOOM 3: VR Edition (2021), exclusiva para la PS4.

Esta saga de videojuegos también es famosa por ser la primera en mostrar explícitamente violencia y sangre en los videojuegos. Cabe recordar que el primer videojuego fue estrenado a principios de 1990, una época en la que no existía la clasificación por edades en el Gaming. Aun así, DOOM se ha ganado un lugar importante y de privilegio entre los gamers.

DOOM: The Dark Ages, el más reciente juego de la franquicia, fue estrenado el 15 de mayo de 2025. Fue desarrollado, nuevamente, por id Software y publicado por Bethesda Softworks, ambas empresas pertenecientes a Xbox Game Studios. No obstante, no será un título exclusivo de la Xbox Series X|S, sino que también saldrá a la venta para PS5.

¿De qué se trata DOOM: The Dark Ages?

Narrativamente, DOOM: The Dark Ages sirve como precuela de DOOM (2016) y DOOM Eternal (2020). La historia se desarrolla en un reino durante la Edad Media y cuenta el origen de Doom Slayer, el protagonista, mientras lucha contra las fuerzas del Infierno.

id Software comenzó a trabajar en el desarrollo de esta nueva entrega tan pronto lanzó al mercado el videojuego de 2020, DOOM Eternal. El juego fue filtrado por primera vez en septiembre de 2023, pero su anuncio oficial no se dio sino hasta junio del año siguiente.

De acuerdo con Xbox, DOOM: The Dark Ages quiere dar la impresión de ser un título con un combate, lucha y acción pesada. Tanto así, que cada misión o paso dentro del mapa se sienta más difícil que el anterior, además de tener una atmósfera casi que de terror.

¿Dónde se puede jugar DOOM: The Dark Ages?

La nueva entrega de la X verde mantendrá su clasificación M (para mayores de 17 años) por su alto contenido violento. Algo que lo mantiene fiel a la esencia, pero agregando algunas funcionalidades por primera vez como el poder conducir vehículos por este universo ficticio.

DOOM: The Dark Ages está disponible desde el día uno de su estreno dentro de la membresía Xbox Game Pass. Para quienes no sean clientes de este servicio por suscripción podrán obtener la versión estándar por $279.900 y la versión premium por $399.900.

Por último, en el caso de los gamers de PlayStation, el videojuego se encuentra disponible para la PS5 en su versión estándar por 70 dólares (unos $295.000). Sin embargo, cabe recordar que este precio no tiene en cuenta los impuestos que la mayoría de las veces suman de dos a cuatro dólares más a la compra.