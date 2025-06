La selfie perfecta sí existe y no hace falta ser un experto y mucho menos perfecto

A veces la mejor foto no es la más producida, sino esa que sale de la espontaneidad de ser nosotros mismos. Foto: Pexels

Si hay algo que ha cambiado con el paso del tiempo es que las personas ya no buscan verse perfectas, buscan verse reales. En un mundo saturado por los filtros, los efectos embellecedores (sean digitales o no) y los retoques excesivos, lograr una selfie (autofoto) que capture nuestra lo mejor de alguien sin distorsionar su esencia se ha convertido en algo en un acto de autenticidad.

Por eso, la tecnología ha comenzado a alinearse con este nuevo deseo. No se trata solo de tener una cámara potente en el bolsillo, sino de contar con herramientas que dignifiquen la naturalidad del rostro humano.

Un lente que entienda la luz y haga posible una buena selfie incluso en condiciones difíciles. Pero entonces ¿Cómo lograr la selfie perfecta, incluso en situaciones de poca luz y sin hacer uso de los filtros? Esto no tiene que depender de una aplicación de edición de fotografías.

Aquí están algunos consejos prácticos y muy efectivos para lograr es foto perfecta sin querer ser perfecta. Solo con el poder de la tecnología, sin perder el toque personal y más importante todavía, no imperfección natural de las personas.

1. La luz lo es todo

Una buena iluminación es el elemento más importante en cualquier retrato. Sin embargo, no siempre va a estar disponible esa ventana con luz natural. Para esos momentos puede ser útil una lámpara o luz artificial iluminando el rostro.

Es una opción menos invasiva que el flash incorporado en el celular o la cámara, pues no deja sombras marcadas y se adapta al entorno. Incluso, hay muchos equipos en el mercado que incorporan tecnologías que actúan como luz de relleno inteligente.

2. Encuentra tu ángulo

Hay algo que debemos aceptar, no todos los rostros se ven bien vistos desde el mismo ángulo. Lo más importante antes de tomarte una foto a ti mismo es conocerte, pues una ligera inclinación o una mirada coqueta pueden hacer la diferencia.

Aquí es importante utilizar muy bien, y sin exagerar, el zoom óptico de las cámaras integradas a los smartphones. Esta herramienta permite acercarse con claridad, sin perder proporción ni nitidez, para capturar detalles y texturas de la piel, la expresión y los ojos auténticos, tal como lo quiere el mundo actual.

3. El fondo es importante, pero no lo es todo

Un entorno despejado o con una iluminación suave puede ser suficiente para que la foto se destaque, pero si no es perfecto, no todo está perdido. Es común que en el momento más inoportuno aparezca una persona, un objeto o hasta una paloma, pero hoy existen muchas herramientas que brindan la posibilidad borrar elementos no deseados en una foto. Algunas hacen un trabajo impecable, otros todavía dejan mucho que desear.

4. Se tú mismo

Una sonrisa sincera, una expresión espontánea o una mirada directa a cámara dice más que mil palabras. Muchas veces, no solo en la fotografía, sino en la vida, los pequeños gestos son determinantes para que una imagen pase a la historia.

Por eso, sacar el mayor provecho de la cámara frontal del celular es fundamental para capturar detalles fidedignos a la persona en la foto. Todo esto sin deformar, sin suavizar y sin filtros embellecedores automáticos. Solo con la belleza humana y en HD.

5. La fotografía nocturna no tiene que ser un dolor de cabeza

Para nadie es un secreto que las selfies en la noche suelen ser las más complicadas, por no decir imposibles sin flash. Por eso algunos teléfonos inteligentes ofrecen un brillo natural sin destellos ni tonos artificiales.

Además, los sensores avanzados ajustan automáticamente la exposición y el contraste. Esto evita tonos de piel irreales y una atmosfera que le haga justicia a la verdad, pues no hace falta verse diferente a quien es para verse bien.

En conclusión, la búsqueda de autenticidad no es solo una tendencia más. es una reivindicación de la naturaleza humana. Una señal de respeto por lo que nos hace personas, ser imperfectos, aun utilizando herramientas con inteligencia artificial.