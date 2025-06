¿Le gustan los juegos de carreras? Este volante puede ser para usted

El nuevo volante Logitech G923 posee con pedales. Foto: Cortesía: Logitech

Logitech es una multinacional suiza fabricante de periféricos para PC, incluyendo aquellos dedicados única y exclusivamente a jugar. Recientemente, la compañía ha comenzado a crear accesorios para dispositivos portátiles, como tablets y teléfonos inteligentes compatibles con sistema operativo Android y iOS.

Dentro de la misma empresa, se destaca Logitech G, una marca creada para satisfacer las necesidades de jugadores y creadores. Esta línea cuenta con hardware, software y soluciones con productos como teclados, ratones, cascos, alfombrillas y artículos de simulación como sticks de vuelo, cámaras web, luces, micrófonos y volantes para videojuegos de carreras.

En este último, Logitech G presenta el volante de carreras Logitech G923 como una solución mobiliaria especializada para quienes busquen sentirse dentro de un carro real. Destaca por su diseño innovador, tecnologías avanzadas y una profunda conexión con las comunidades de jugadores y creadores de contenido. Esto es todo lo que ofrece el nuevo volante para videojuegos de Logitech.

Logitech G923

El volante de carreras Logitech G923 ofrece una experiencia de simulación envolvente y realista. El G923 promete transformar cualquier partida en Gran Turismo, Forza Motorsport o EA F1 25 en una verdadera carrera simulada hasta en su más mínimo detalle.

De acuerdo con la Asociación de Software de Entretenimiento (ESA) en su más reciente informe “2024 Essential Facts About the U.S. Video Game Industry”, el gamer promedio tiene 36 años y lleva en promedio 17 años jugando. Un dato que desmonta el mito de que los videojuegos son solo para niños o adolescentes.

El mismo informe revela que el 72% de los padres encuestados juegan videojuegos y el 83% de ellos lo hacen junto a sus hijos. Una práctica más que recomendada no solo para compartir una afición con los hijos, sino que para conocer de primera mano los contenidos y el tipo de juegos que frecuentan.

Volante G923 de Logitech, una apuesta por realismo

Adicionalmente, el 55% de los jugadores se conecta con otros semanalmente, algo que desestima la idea de que el Gaming es un pasatiempo solitario. Y se ha convertido en los últimos años, ayudado por el auge del juego online, en una herramienta para crear vínculos con otras personas en internet.

Volviendo con el volante G923 de Logitech, este integra la tecnología TrueForce, la cual simula sensaciones físicas mediante vibración háptica. Cuenta con compatibilidad a PC, Xbox y PlayStation y está pensado tanto para usuarios casuales como para simracers (corredores virtuales) profesionales.

De acuerdo con la empresa, este dispositivo permite sentir cada curva, cada derrape y cada frenada como si se estuviera dentro de un auto real. “El G923 no es solo un producto para jugar: es una puerta a experiencias compartidas, a competir con los hijos y familiares, a revivir la pasión por el automovilismo y a pasar un momento diferente”, dijo Diego León, country manager de Logitech para Colombia.

El auge de las competencias simracing

El G923 posee una pedalera de alto desempeño, diseño ergonómico y la posibilidad de personalizar los botones del volante mediante la plataforma G Hub. Además, brinda una experiencia profesional al alcance de muchos gracias a su fácil instalación en la sala o la habitación de una casa.

El auge de volantes para carreras virtuales también se puede explicar a partir de la gran popularidad de competencias de simracing. Incluso, muchos pilotos profesionales primero pasan por este tipo de torneos de eSports antes de saltar a categorías convencionales como karting, Fórmula europea o la propia F1.

Finalmente, este nuevo volantes Logitech G923 ya se encuentra a la venta por aproximadamente 1,5 millones de pesos. En el mercado hay otras opciones pertenecientes a otras multinacionales del Gaming como PlayStation y algunas enfocadas en la Fórmula 1.