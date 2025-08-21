No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Los videojuegos ya no son juguetes? Esto dicen los expertos

¿Qué hace que un objeto sea un juguete? ¿Qué tipo de juguetes existen? Esto es lo que ha dicho la ciencia, el mercado y la psicología los últimos 50 años.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
21 de agosto de 2025 - 02:00 p. m.
Según un estudio, la generación que más gasta dinero en Gaming son los Millennials, aquellas personas que en la actualidad tienen entre 44 y 29 años.
¿Qué es exactamente un juguete? En términos simples, es un objeto pensado para jugar, entretener, divertir o incluso enseñar. Tradicionalmente, se asocia con la infancia, pero en realidad, su alcance va mucho más allá. Un balón puede ser una herramienta deportiva, sí, pero también es un juguete. Lo mismo ocurre con una Barbie, un carro de colección o un set de LEGO de mil piezas, aunque su caja diga “+18”.

Para entender mejor qué entra (y qué no) en esta categoría, vale la pena mirar el Sistema ESAR (Jeu d’Exercice, Symbolique, d’Assemblage,...

