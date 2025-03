¡Márquelo en el calendario! Abril, el mes de Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 fue anunciada oficialmente el 16 de enero de 2025. Foto: Nintendo

Si Nintendo Switch sorprendió a todos en 2017 con su modelo de consola híbrida, entre portátil y plataforma de sobremesa, el 2 de abril le llega el turno a una nueva versión, de la que se espera una mejora sustancial y de la que se sabrá todo en un directo de la empresa japonesa en el que anunciarán sus especificaciones técnicas, detalles, fecha de salida al mercado y paquete de lanzamiento.

Por el momento solo se sabe que será compatible con los juegos de su antecesora –de la que han vendido más de 150 millones de consolas–, que estéticamente parece algo más grande y sus mandos Joy-Con traerán novedades, como un botón cuya funcionalidad no ha sido especificada.

En cuanto a lanzamientos de juegos, el 9 de abril llegará el esperado regreso de un clásico, ‘Commandos Origins’. El juego, que vio la luz en 1998 creado por la firma española Pyro Studios, tendrá su huella en esta reinvención para consolas de nueva generación, al ser una aventura de sigilo y estrategia en tiempo real con su característica visión cenital.

En esta nueva entrega, el jugador se pone al frente de una fuerza de élite en plena II Guerra Mundial a las órdenes de sus míticos personajes especializados como el boina verde, el francotirador, el espía o el artificiero.

Para móviles, IOS y Android, llegará el próximo 14 de abril –tras su exitoso paso por consolas de nueva generación– el premiado ‘Prince of Persia: The Lost Crown’, el juego de plataformas de acción-aventura estilo ‘metroidvania’ (modelo ‘scroll’ horizontal) cuyo primer título se remonta a 1989.

Otro de los bombazos será la llegada el 17 de abril a PS5, tras su lanzamiento en exclusiva para Xbox Series el pasado diciembre, de la aventura del arqueólogo más famoso de todos los tiempos.

En ‘Indiana Jones y el Gran Círculo’, un título aclamado por crítica y público, en el que manejamos a un Indy en primera persona en una aventura de acción con un guion extraordinario que bien podría firmar el mismísimo Steven Spielberg.

También llegarán ‘remasterizaciones’ (versiones mejoradas de títulos ya estrenados) muy esperadas.

Las dos primeras con zombis (o infectados) y mundos apocalípticos. Así, el 3 de abril llegará a ordenadores ‘The Last of Us II Remastered’ en una versión similar a la vista el pasado enero en PS5; consola que recibirá el día 25 ‘Days Gone Remastered’, la versión mejorada del superventas de acción y mundo abierto de 2019.

Para los más pequeños (o no) llegan las remasterizaciones de ‘Croc: Legend of the Gobbos’ (2 de abril a multiplataformas) sobre el juego 3D protagonizado por el simpático cocodrilo de 1997, mientras que el día 10 llegará a Nintendo Switch y PC ‘Snow Bros 2 Special’, versión actualizada del ‘arcade’ de 1994, en un síntoma claro de que lo retro está más de moda que nunca.

Para los amantes de la velocidad llegará a finales de mes a todas las plataformas, ‘MotoGP 25’ la entrega anual de este videojuego oficial del Campeonato Mundial de Motociclismo, mientras que en PS5 aterriza el juego de carreras multijugador ‘Forza Horizon 5’ tras su paso en XBox Series y ordenadores de sobremesa.