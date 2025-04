¿No conoce la historia de The Legend of Zelda Breath of the Wild? Se la contamos

The Legend of Zelda Breath of the Wild se vendió tan bien entre los jugadores de la Switch 1, que Nintendo ya anunció una edición mejorada para la nueva Nintendo Switch 2. Foto: Nintendo

The Legend of Zelda Breath of the Wild hace parte de un extraño fenómeno en el que muchos videojuegos estrenados originalmente para la Nintendo Wii U, se convirtieron en éxitos en la Nintendo Switch. Ese es también el caso de Mario Kart 8 Deluxe, el más vendido de la consola de novena generación (70 millones de copias) y el sexto de la historia.

La entrega número 18 de la saga The Legend of Zelda, icónica por demás para Nintendo y la industria, fue lanzada al mercado el 3 de marzo de 2017. Fue el último juego lanzado para la mal recordada Nintendo Wii U (2012) que tenía la difícil tarea de emular el hit que significó la Nintendo Wii (2006), pero terminó fracasando. Una expectativa parecida a la que carga actualmente la Nintendo Switch 2.

La versión de The Legend of Zelda Breath of the Wild para Wii U no se vendió bien por dos motivos. Uno, la plataforma ya iba de salida, apenas cinco años en el mercado, y dos, la mala reputación del sistema no ayudó. Por eso, el formato hecho para la Switch se convirtió en la última esperanza de Nintendo, pues habían calculado al menos dos millones de copias vendidas para que el título fuera rentable.

No obstante, esa expectativa fue superada con creces y en tiempo récord. Al cabo de menos de un mes, el videojuego ya había vendido 1,3 millones de copias, la misma cantidad de consolas Nintendo Switch comercializadas. No cabía duda, la propuesta que había sido un fracaso para la Nintendo Wii U estaba resultando un éxito rotundo para la gran N roja.

Al cabo de ocho años, The Legend of Zelda Breath of the Wild se convirtió en uno de los mejores juegos en la historia de Nintendo y el Gaming. Hasta la actualidad, y solo contando sus versiones para Wii U y Switch, ha comercializado casi 35 millones de copias. Además, obtuvo una calificación de 97/100 en Metacritic. Muy cerca de The Legend of Zelda Ocarina of Time (1998 para la Nintendo 64), el título japonés mejor calificado de la historia.