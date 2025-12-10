Percy Jackson estrena su propio mundo en Fortnite: esto es lo que incluirá

Juego de Percy Jackson, su estreno fue el 9 de diciembre Foto: Fortnite

Percy Jackson vuelve a encender el entusiasmo mundial. El semidiós más irónico de la literatura juvenil regresa con fuerza: su segunda temporada en Disney+ acaba de estrenarse, y no solo está atrapando a nuevas generaciones, sino que también está reactivando el cariño de quienes crecieron con sus aventuras.

Sin embargo, el revuelo no termina ahí. En la Comic Con Experience (CCXP25) que se desarrolla en Brasil, Epic Games y Disney sorprendieron al anunciar un alianza épica dentro de Fortnite: Percy Jackson: Mar de los Monstruos, una isla temática inspirada en el universo del semidiós dentro del juego.

La experiencia está disponible desde el 9 de diciembre de 2025, justo un día antes del estreno de la segunda temporada, que hoy debutó con sus dos primeros episodios.

¿De qué tratará este juego?

El mapa de Fortnite permitirá a los jugadores adentrarse en el Campamento Mestizo (Camp Half-Blood), descubrir su linaje como semidioses e iniciar una misión en el Mar de los Monstruos, uno de los escenarios más emblemáticos de la saga. Este crossover se convierte en una pieza clave de la estrategia de expansión transmedia de la franquicia.

Aunque el contenido está limitado a una isla independiente —sin añadidos directos al modo Battle Royale—, se trata de una experiencia compleja y detallada. Los jugadores podrán recorrer locaciones reconocibles de las dos primeras temporadas de la serie, interactuar con Percy, Annabeth y Grover (los tres protagonistas de la serie) y enfrentar desafíos inspirados en la narrativa original.

Las misiones secundarias incluirán guiños a la serie y a eventos de la próxima temporada, la cual estará basada en el tercer libro de la saga “La maldición del titán”, ofreciendo una exploración anticipada y muy visual que muchos fans han pedido desde hace tiempo.

Rick Riordan, autor de los libros, celebró el anuncio en redes, destacando el nivel de detalle del diseño y la emoción de ver por fin un espacio interactivo dedicado al Campamento Mestizo dentro de un videojuego de alcance global

“Durante años, los fans han preguntado cuándo podrán jugar un videojuego ambientado en el mundo de Percy. Ahora, por fin, pueden visitar una isla dedicada al Campamento Mestizo en Fortnite, ¡y el diseño es increíble! Me encanta especialmente el muro de escalada de lava. Disponible el 9 de diciembre, justo a tiempo para la segunda temporada”, dijo el autor.

Por su parte, Dan Shotz, productor ejecutivo de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, también celebró la colaboración. “Ver a Percy Jackson en Fortnite ha sido un sueño hecho realidad para nosotros”, afirmó, destacando el nivel de detalle con el que se recreó este universo para que los fans pudieran explorarlo de forma totalmente inmersiva.

¿Qué incluye el juego?

El recorrido incluirá zonas variadas, desde bosques repletos de jabalíes y lobos hasta montañas bañadas en lava. En el campamento, los jugadores podrán reservar su litera en la cabaña de Hermes, conversar con personajes, completar misiones y mejorar sus habilidades. Los dracmas— la moneda del mundo griego dentro del juego — serán fundamentales para adquirir armas y progresar.

La isla también permitirá entrenar en la armería, mejorar armas en la forja y prepararse para enfrentamientos cada vez más exigentes. Además, entre los jefes más destacados están Escila y Caribdis, dos criaturas míticas del mar femeninas que obligarán a los jugadores a librar una intensa batalla naval donde la estrategia y la movilidad serán clave para sobrevivir.

A este dúo se suma el Minotauro, que hace su aparición fiel a su estética clásica del libro, pues aparecerá con sus inconfundibles calzoncillos, un detalle que el equipo de la serie y Epic Games se empeñaron en conservar para los fans.

Otro de los momentos clave será la misión que revelará el linaje divino del jugador, una de las cuestiones centrales del mundo de Percy Jackson, donde los semidioses deben descubrir cuál es su padre o madre divino. Según las decisiones y el progreso en la historia, la ascendencia del personaje se manifestará, otorgándole poderes especiales únicos.

Finalmente, la isla ha sido diseñada para ser rejugable, con peleas contra jefes que aumentan de dificultad, minijuegos, un muro de escalada, una arena de combate y una exploración amplia que invita a regresar.

¿Cómo ingresar al juego?

Para ingresar al juego solo es necesario abrir Fortnite y buscar la isla Percy Jackson: Mar de los Monstruos en el menú de experiencias. También puede acceder directamente ingresando el código 9135-6797-0922 en la barra de búsqueda.

El progreso queda guardado automáticamente, por lo que las misiones pueden completarse en varias sesiones sin perder avances.

