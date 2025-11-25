PlayStation 2: un cuarto de siglo de la consola más exitosa de la historia

La PlayStation 2 fue la primera consola de videojuegos con soporte a música y películas. Foto: Amazon

Contrario a lo que ocurre actualmente, para principios de siglo las plataformas de juegos no se lanzaban simultáneamente en todo el mundo. Ese fue el caso de la emblemática PlayStation 2 o PS2 para los viejos amigos. El primer país en tener disponible fue Japón, país de origen, y lo hizo el 4 de marzo del año 2000.

Le siguió Norteamérica -Estados Unidos y Canadá- que pudieron gozar del segundo sistema para Gaming de Sony el 26 de octubre del mismo año. Y finalmente, la consola llegó a Europa el 24 de noviembre, una fecha que hoy celebramos como los 25 años de una videoconsola mítica. Baúl de recuerdos, anécdotas y muchos juegos.

Fue precisamente esto último lo que destacó a esta plataforma de su competencia, la Nintendo GameCube y la primera Xbox, su enorme catálogo. Aunque las estimaciones son diversas y no hay un consenso general, se estima que la PS2 tuvo un repertorio, a lo largo de 13 años, de más de 4.000 videojuegos.

Una cifra estratosférica que ningún sistema de juegos posterior pudo superar, pero más importante, conteniendo algunos de los llamados clásicos. Grand Theft Auto, God of War, Devil May Cry, Ratchet and Clank, Silent Hill, Final Fantasy, Monster Hunter y Gran Turismo son algunos de los títulos que se hicieron leyendas.

Los 10 juegos más vendidos para la PlayStation 2

GTA: San Andreas 17,33 millones de copias. Gran Turismo 3 14,89 millones de copias. Gran Turismo 4 11,76 millones de copias. GTA: Vice City 9,61 millones de copias. Final Fantasy X 8,1 millones de copias. GTA III 8 millones de copias. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty 7 millones de copias. Final Fantasy XII 6 millones de copias. Tekken 5 6 millones de copias. Kingdom Hearts 5,9 millones de copias.

PS2, un mito que se hizo historia

Aunque el modelo original, fat, no se hizo tan popular por su innecesaria robustez en su diseño, fue su primera revisión, la versión slim, la que se hizo tremendamente famosa. Aun sin tener la potencia gráfica y el puerto Ethernet de la Xbox original.

Lo anterior, y su más de una década en el mercado, siendo la consola con más tiempo a la venta, la hizo acreedora del título por el que hoy todos la conocen, sean gamers o no. La consola más exitosa de la historia en la industria de los videojuegos.

160 millones de unidades que aún siguen siendo imbatibles para propuestas modernas y mucho más para viejos rivales. Aun así, la Nintendo Switch 1 (2017) asoma como la única plataforma que realmente puede quitarle ese trono en el futuro.

¿Qué le dejó la PlayStation 2 a Sony?

Luego de 25 años desde la consola más exitosa en la historia de Sony Computer Entertainment -Sony Interactive Entertainment desde 2016- es innegable que la plataforma del 2000 fue la catapulta para llevar a la compañía japonesa a la cima.

Y aunque el balance final con la PS3 (2006) no fue tan bueno como con los sistemas anteriores, está claro que la PlayStation 4 y la PlayStation 5 venden y gozan de una reputación aceptable entre el público por la fama de sus antecesoras.

En conclusión, la PS2 es mucho más que una consola de videojuegos. Es historia viva del Gaming. Un “simple aparato” que sigue levantando sonrisas, buenos momentos y una que otra memoria que nos lleva a los mejores momentos de nuestras vidas.