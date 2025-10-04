Logo El Espectador
¿Por qué Arabia Saudita pagó USD 55.000 millones por un estudio de videojuegos?

Para entender la relevancia de esta transacción, la segunda más cara en la historia del Gaming, hay que tener un contexto del tamaño de esta industria.

Daniel Montoya Ardila
04 de octubre de 2025 - 09:00 p. m.
Arabia Saudita posee las segundas reservas petroleras probadas más grandes del mundo. 267.000 millones de barriles, solo superado por Venezuela.
Foto: IA de ChatGPT

Electronic Arts (EA), estudio desarrollador de videojuegos fundado en Estados Unidos el 27 de mayo de 1982 y creador de la saga “FIFA” —o EA Sports FC, como se le conoce oficialmente desde septiembre de 2023—, picó la chequera del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), Silver Lake (un fondo de inversión estadounidense) y Affinity Partners (firma dirigida por Jared Kushner, exconsejero presidencial de Donald Trump) los cuales pagaron USD 55.000 millones por la compañía de Gaming. Esta venta constituye la segunda transacción...

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

