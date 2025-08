¿Qué es un videojuego RPG? Algunos ejemplos y su importancia en la historia

De acuerdo con Metacritic, The Legend of Zelda Ocarina of Time es la mejor entrega RPG de la historia. Foto: Nintendo

Un juego RPG (videojuego de rol) es un tipo de género dentro del Gaming en el que el jugador asume el papel de un personaje dentro de un mundo ficticio. Esto lo puede hacer desde una perspectiva en primera o tercera persona, pero siempre tomando decisiones en nombre del protagonista, alterando así, para bien o para mal, el desarrollo del gameplay.

En la mayoría de los casos, estas entregas se mueven progresivamente a través de niveles obteniendo habilidades, elementos valiosos y accesorios estéticos. Todo esto dentro de una compleja y ramificada narrativa que solo se puede entender avanzando de manera lineal. Como si se tratará de una película, pero en el formato interactivo de los videojuegos.

¿Por qué son tan populares estos juegos? Más allá de obtener recompensas por el camino, el gamer puede sentirse identificado con la historia del título o el personaje que lo protagoniza. Además, el desarrollo del avatar no solo es físico, también es emocional, lo que representa un arco dramático y una exploración interna de su personalidad.

Del género RPG, se desprenden otros subgéneros como los juegos de rol de acción (ARPG), los juegos de rol tácticos (TRPG), los juegos de rol multijugador masivos en línea (MMORPG) y los juegos de rol japoneses (JRPG). Todos muy importantes en la historia de esta industria y atados en el imaginario colectivo a una empresa, una consola o una época en específico.

¿Cuándo comenzaron los videojuegos RPG?

A mediados de la década de 1970, basados en los juegos de rol de mesa y las novelas de fantasía, las sagas de Dragon Quest y Final Fantasy pusieron la primera piedra para que este tipo de entregas sean tan populares hoy en día. Ambos con la particularidad de ser creados por diseñadores japoneses, estudios japoneses y basados en mundos japoneses.

Actualmente, la propuesta sigue estando muy influenciada por los juegos de rol japoneses (JRPG). Incluso el mejor título colombiano, según Metacritic, es un JRPG llamado Cris Tales. Sin embargo, si se trata del mejor en esta categoría, sin duda esa segmento tiene nombre y apellido hace casi 30 años.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time fue estrenado para la Nintendo 64 el 21 de noviembre de 1998. Este título posee la mayor calificación dada a un juego por parte de Metacritic, 99/100. Vendió más de 7,5 millones de copias, siendo el videojuego de la franquicia The Legend of Zelda más exitoso de todos los tiempos y el cuarto más vendido para la Nintendo 64.

