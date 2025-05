Realmente ¿Cuánto tiempo tardó el desarrollo de Grand Theft Auto VI?

Imágenes del primer tráiler de Grand Theft Auto VI. Foto: Rockstar Games

El 17 de septiembre de 2013 fue estrenado por primera vez Grand Theft Auto (GTA) V. El título fue un éxito inmediato y más de 10 años después sigue vendiendo copias como pan caliente. Sin embargo, desde esa época se rumoreaba con la posibilidad de una secuela. La sospecha se hizo más grande a finales de 2022 cuando muchos presagiaban que Rockstar Games, el estudio detrás de la saga, ya estaba en el trabajo de crear una nueva entrega.

Los rumores se hicieron realidad en la madrugada del 5 de diciembre del año siguiente, cuando Rockstar, de forma sorpresiva, publicó el primer tráiler de GTA VI. Al final del video de un minuto y medio se puso una fecha tentativa para el lanzamiento del juego, 2025. Ya no era una sospecha, era un hecho, Grand Theft Auto VI estaba en desarrollo y nadie lo podía parar.

No obstante, el pasado 2 de mayo de este año el estudio posteó un comunicado en X confirmando lo que los más pesimistas llevaban temiendo hace meses; el videojuego más esperado de la industria ya no estaría listo a tiempo y fijaba 26 de mayo de 2026 como la nueva fecha de estreno. La noticia no cayó bien entre los aficionados y mucho menos entre los inversionistas de Take-Two Interactive, la empresa matriz detrás de Rockstar Games.

La justificación de la compañía de Gaming fue que necesitaban un tiempo extra para terminar el producto y no entregarlo al mercado con errores. Pero, si no se supo nada del juego, sino hasta hace dos años y tuvo que atrasar su estreno otro año más, Realmente ¿Cuánto tiempo ha tardado el desarrollo del título que promete revolucionar el mercado?

¿Cuánto tiempo ha tardado el desarrollo de Grand Theft Auto VI?

Si se refiere a la fecha exacta en la que la multinacional estadounidense asignó un equipo grande de productores al desarrollo de GTA VI, esa es 2020. Aunque, según Jon Young, exeditor y productor de Rockstar, la organización de videojuegos llevaba trabajando en la preproducción y diseño conceptual de la entrega desde 2018, el mismo año que lanzaron Red Dead Redemption 2.

Este juego es la otra gran franquicia de Rockstar Games. Su lanzamiento para Xbox One y PlayStation 4 fue todo un éxito cosechando hasta hoy 74 millones de copias, siendo el sexto título más exitoso en la historia del Gaming. Por eso se cree que luego del estreno de GTA VI a mediados de 2026, el estudio norteamericano comience a trabajar en Read Dead Redemption 3.

Volviendo a la serie Grand Theft Auto, se puede concluir que la próxima entrega ha tardado más de siete años en producirse, y no es para menos con un presupuesto de 1.000 millones de dólares. Hasta la actualidad se trata de la pieza de entretenimiento digital con el costo de desarrollo más caro en el mundo, por eso hay tanta confianza en que se convierta en el juego más vendido de la historia.

El HYPE por GTA VI es gracias al éxito de GTA V

“La ambición y la complejidad de Grand Theft Auto (GTA) VI es mayor que la de que cualquier título anterior de Rockstar, y el equipo está posicionado para publicar otra experiencia de entretenimiento increíble que superará las expectativas de los jugadores”, sentenció Take-Two Interactive durante la presentación de su último informe financiero.

Las cifras avalan la absoluta confianza de Rockstar Games en su próximo videojuego, pues el segundo tráiler de GTA VI ha logrado más de 110 millones de vistas en tan solo 14 días. Una viralidad que solo se puede explicar al ver el flujo de ventas de su antecesor, GTA V.

Este título fue estrenado hace más de una década y aún se mantiene entre los más vendidos junto a entregas mucho más nuevas. El juego de Rockstar promedia más de millón de copias vendidas cada mes, un ritmo que lo ha hecho despachar 215 millones de videojuegos, convirtiéndolo en el tercero más exitoso en la historia de la industria.

Este éxito comercial solo puede ser frenado por una cosa, GTA VI. Por eso, si se tiene en cuenta que a GTA V le quedan al menos 10 meses en el mercado antes del lanzamiento de su secuela, se pueden esperar, al menos en las previsiones más austeras, otros 100 millones de copias comercializadas de Grand Theft Auto V.