Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Tecnología
Videojuegos
07 de febrero de 2026 - 07:00 p. m.

ROG Xbox Ally X: ¿Vale lo que cuesta?

Probamos la ROG Xbox Ally X y nuestra conclusión más certera es que se trata de una consola portátil, que no parece una consola portátil. Su hardware es obra de Asus y su software de Xbox, prometiendo una autonomía de hasta tres horas con la mejor potencia gráfica posible en una plataforma móvil.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila

Daniel Montoya Ardila

Unidad de Video

Temas Relacionados

ROG Xbox Ally X

ROG Xbox Ally

consola portátil de Xbox

portátil de Xbox

ASUS

Xbox

EA Sports FC 25

GTA V

juegos para PC

Xbox Game Pass

Game Pass

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.