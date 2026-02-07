07 de febrero de 2026 - 07:00 p. m.
ROG Xbox Ally X: ¿Vale lo que cuesta?
Probamos la ROG Xbox Ally X y nuestra conclusión más certera es que se trata de una consola portátil, que no parece una consola portátil. Su hardware es obra de Asus y su software de Xbox, prometiendo una autonomía de hasta tres horas con la mejor potencia gráfica posible en una plataforma móvil.
