¿Sabe cuál es el juego de un solo jugador más vendido de PlayStation en PC? Descúbralo aquí

Quienes conozcan a PlayStation desde su primera consola sabrán que la marca no ha tenido la misma identidad desde su entrada al mercado el 3 de diciembre de 1994. La primera plataforma, luego de ser desechada por Nintendo, apuntó a un público más juvenil que el de la Nintendo 64 y a darle cabida a muchos más desarrolladores de títulos que no necesariamente atendían a una audiencia infantil.

Una idea de negocio, o más bien de nicho de negocio que se asentó y terminó de explotar la PlayStation 2, pues su catálogo de más de 4.300 entregas, el más grande de la historia, le dio vida a juegos que sin este sistema difícilmente hoy conoceríamos. Sin embargo, algo cambió dentro de Sony durante la transición hacia la siguiente consola, la PlayStation 3, lanzada el 11 de noviembre de 2006 en Japón.

Lo primero que hay que decir es que este hardware llegó un año tarde a la generación por lo que en ritmo de ventas perdió mucho terreno frente a la Xbox 360. Aun así, y en algo que todavía pocos entienden, la propuesta de la compañía nipona termino vendiendo, por un pelo, más plataformas que Microsoft con su segundo sistema de juegos ¿Cómo se explica esto a partir del comportamiento del mercado?

Lejos de apostarle al juego en línea o al juego cooperativo y competitivo local, como si lo hizo Xbox, la PlayStation 3 terminó comercializando más unidades que su rival, otra vez, por su catálogo. Pero esta vez no por el tamaño de este, sino por su calidad, pues fue en ese momento que la marca de Gaming popularizó los videojuegos para un solo jugador, es decir, historias muy bien contadas y profundas que se conocían a través de un modo campaña que solo puede jugar un gamer a la vez.

Uncharted, The Last of Us, LittleBigPlanet, inFamous y Demon’s Souls fueron sagas conocidas por primera vez gracias a sus versiones para PS3. Una fórmula que se repitió, y todavía con más éxito, en la consola siguiente, la PlayStation 4. Esa vez fue el turno para Horizon, Bloodborne, Ghost of Tsushima, Days Gone, Marvel’s Spider-Man, Astro Bot Rescue Mission y Until Dawn.

Por eso, causa tanta expectación saber, cada año, cuál fue el juego para un solo jugador de PlayStation que más unidades vendió en computador (PC). Y a pesar de que la actual PlayStation 5 (PS5) no tenga el mismo grueso de títulos exclusivos que sus antecesoras, tiene software muy interesante que ha levantado miradas y elogios entre los jugadores de PC, el segundo segmento más grande de la industria, después de los usuarios de dispositivos móviles.

Los juegos de PlayStation más vendidos para PC

Videojuego Copias vendidas Desarrolladora Fecha de publicación en PC Stellar Blade 192.000 unidades Shit Up 11 de junio de 2025 Ghost of Tsushima 77.000 unidades Sucker Punch Productions 16 de mayo de 2024 God of War 73.000 unidades Santa Monica Studio 14 de enero de 2022 Marvel’s Spider-Man 66.000 unidades Insomniac Games 12 de agosto de 2022 Horizon Zero Dawn 57.000 unidades Guerrilla Games 7 de agosto de 2020 The Last of Us: Part I 37.000 unidades Naughty Dog 28 de marzo de 2023

Vale la pena aclarar que estas cifras solo tienen en cuenta los títulos vendidos de cada propiedad intelectual (IP) durante su debut (primeros cinco días) en el mercado de los jugadores de PC. Por lo que es preciso decir, y así como lo dijo el propio reporte de Sony Interactive Entertainment (SIE) cuando presentó este informe financiero; “Stellar Blade es la IP exclusiva de PlayStation más vendida de la historia en su lanzamiento para PC”.

Eso sí, estos datos solo tienen en cuenta las cifras de venta en Steam, pues aunque existen otras bibliotecas de entregas para computadores, es en la creada por Valve Corporation donde más peso tienen los juegos exclusivos de PlayStation. A todo esto, Shit Up, estudio desarrollador, anunció que Stellar Blade superó los tres millones de copias vendidas juntando las de PS5 con la de PC.

Es tanto el éxito de este videojuego que en mayo de este año, la misma empresa de Gaming confirmó que prepara una segunda parte de este juego de rol (RPG). Eso sí, este título ya no tendrá un acuerdo de exclusividad con PlayStation, sino que será un lanzamiento multiplataforma incluyendo a otras consolas como Xbox y tal vez Nintendo. Aun así, será una entrega que llegará, con suerte, hasta 2027.