28 de junio de 2026 - 04:00 p. m.
SAROS reseña: análisis del nuevo exclusivo para la PlayStation 5
SAROS combina acción, ciencia ficción y roguelike, pero las preguntas son: ¿vale la pena? ¿Logró al menos igualar lo hecho por Returnal? Estas son nuestras respuestas a esas inquietudes.
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