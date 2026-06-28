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28 de junio de 2026 - 04:00 p. m.

SAROS reseña: análisis del nuevo exclusivo para la PlayStation 5

SAROS combina acción, ciencia ficción y roguelike, pero las preguntas son: ¿vale la pena? ¿Logró al menos igualar lo hecho por Returnal? Estas son nuestras respuestas a esas inquietudes.

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Daniel Montoya Ardila

Daniel Montoya Ardila

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