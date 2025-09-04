Ser pilo paga: La Universidad Sergio Arboleda otorgará beca por jugar videojuegos

Game School Fest es un concurso de videojuegos organizado por la Universidad Sergio Arboleda desde 2023. Foto: Universidad Sergio Arboleda

Fall Guys es un videojuego de plataformas, al estilo Mario Bros, pero con la particularidad de presentarse en modo de juego Battle Royale y ser gratuito. Fue desarrollado por Mediatonic y se basa en una batalla campal multijugador online con 32 participantes que controlan personajes que compiten entre sí en una serie de minijuegos seleccionados al azar.

Los gamers son eliminados a medida que avanzan las rondas hasta que queda el último jugador en pie, quien es coronado como el ganador. El 4 de agosto de 2020 fue publicado por Devolver Digital para la PlayStation 4 y PC. ​Hoy sus derechos le pertenecen a Epic Games y actualmente se le considera un éxito comercial con más de 10 millones de copias vendidas y más de 50 millones de usuarios desde que es gratuito.

Por su lado, Rocket League es un juego que mezcla fútbol y vehículos. Desarrollado por Psyonix, fue lanzado por primera vez en julio de 2015 para la PS4 y PC. Esta entrega presenta hasta ocho jugadores, repartidos en dos equipos, que utilizan vehículos propulsados por cohetes para golpear un balón, intentando meterlo en la portería rival.

Aunque incluye un modo de juego para un jugador y multijugador local, su versión más famosa es el juego online que modifica las reglas básicas y agrega nuevos moods que incluyen ambientes inspirados en el hockey sobre hielo y el baloncesto. Desde septiembre de 2020 es un juego gratuito y a mediados de 2025 reportó casi 100 millones de gamers activos mensualmente.

Ahora, Fall Guys y Rocket League se unen con la Universidad Sergio Arboleda, fundada en 1984, para hacer posible la tercera edición de Gamer School Fest. Un concurso de videojuegos con premios por más de 90 millones de pesos y una beca para estudiar una carrera universitaria en esta institución educativa con sede en Bogotá.

¿Cómo se puede ganar una beca jugando videojuegos?

El Gamer School Fest regresa a la Universidad Sergio Arboleda. Este concurso de videojuegos dirigido a estudiantes escolares de grado décimo y once celebra su tercera edición este 2025. Quienes estén interesados o interesadas en participar, deberán demostrar su habilidad en Fall Guys y Rocket League.

Entre los premios que entregará la institución educativa a los ganadores, se destaca una beca académica para estudiar cualquier programa de pregrado en la Universidad Sergio Arboleda. Otras recompensas serán computadores, monitores y teclados gamer.

“El Gamer School Fest de la Universidad Sergio Arboleda es más que un concurso de videojuegos, es una plataforma que impulsa el talento y la creatividad de los estudiantes de colegio. Busca dar nuevas miradas sobre los ecosistemas digitales”, dijo Jorge Noguera Calderón, rector de la Universidad Sergio Arboleda.

¿Cuándo es el Gamer School Fest?

A lo largo del día de competencia -20 de septiembre de 2025-, se realizarán diferentes charlas académicas lideradas por las Escuelas de la Universidad, donde se abordarán temáticas del universo Gaming y su impacto en la educación, la cultura y el desarrollo tecnológico.

“Este concurso refleja nuestro compromiso académico con el desarrollo tecnológico y la innovación, pero también con una formación moderna e integral de los futuros líderes en un sector en constante crecimiento”, reseñó el rector de la universidad.

En la más reciente edición del concurso, que se llevó a cabo en 2024, la Universidad Sergio Arboleda entregó premios por más de 90 millones de pesos. Reunió a más de 350 estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de asistir junto con sus padres. Las inscripciones a este concurso se podrán hacer desde la página web de la institución educativa.