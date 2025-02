Ubisoft anunció Rainbow Six Siege X, el próximo juego del popular multijugador

Ubisoft publicó en sus redes sociales un teaser de Rainbow Six Siege X para anunciar la entrega. Foto: Ubisoft

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Rainbow Six es una franquicia dentro del mundo de los videojuegos que inició en 1998 con un título para PC llamado Tom Clancy’s Rainbow Six. Las entregas, o al menos la mayoría de ellas, se basan en acción táctica con un enfoque realista. Se crean equipos de jugadores en los que cada uno elige un agente para afrontar amenazas terroristas dentro del juego.

Ubisoft, un estudio francés y el más grande de Europa, es el dueño de esta franquicia y se inspiró en las obras literarias de Tom Clancy, de allí el nombre de los videojuegos. Este escritor estadounidense se hizo popular en su país gracias a sus novelas policiacas, de espionaje y con marcados rasgos militares. Mismos temas en los que se ambienta la IP.

Los modos de juego pueden ir desde los cooperativos hasta los competitivos en misiones con un objetivo claro desde el principio. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege es la saga donde se alojan las partidas multijugador que tan famoso y exitoso han hecho a este videojuego. Hasta la actualidad se contabilizan 18 juegos desde 1998 hasta 2024.

Por ejemplo, su título más reciente es Rainbow Six SMOL y está disponible para Android y iOS. La serie también ha estado presente en consolas, siendo Rainbow Six: Vegas (2007) el mejor valorado con 8,8 puntos de 10 posibles. Esta entrega se pudo jugar en PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Fue uno de los primeros videojuegos para la séptima generación.

¿Cuándo sale Rainbow Six Siege X?

El pasado 17 de febrero de 2025 Ubisoft mostró las primeras imágenes de Rainbow Six Siege X, el próximo videojuego de la franquicia. En ese mismo video se pudo saber que la fecha de presentación del título será el 13 de marzo. Vale la pena aclarar que anunciar, presentar y lanzar en el Gaming no son sinónimos.

Cuando se habla de anunciar se trata de la primera comunicación oficial de la empresa encargada del producto. Presentar es cuando se conocen detalles más específicos sobre el software o hardware en cuestión. Y por último estrenarlo es la fecha es que estará a la venta o disponible.

En ese orden de ideas, aún no es imposible conocer el día exacto en que Rainbow Six Siege X estará disponible o a la venta para los jugadores. Esta es una información que solo se podrá conocer el 13 de marzo, es decir, el día de su presentación oficial junto a otros detalles importantes.

¿Qué esperar de Rainbow Six Siege X?

Según lo dicho por el propio Ubisoft, este videojuego significará el comienzo de “una nueva era” en la franquicia. “¡Prepárate para la mayor transformación en la historia del juego, que introduce nuevas formas de jugar, experiencia táctica más compleja y grandes actualizaciones!”, es lo que se pudo leer en la descripción del teaser del juego.

El estudio desarrollador francés también dejó claro que no se trata de una secuela directa de Rainbow Six Extraction de 2022, disponible para PC, PS5 y Xbox Series X|S. Este nuevo título funcionará más bien como una evolución en la serie al estilo de Call of Duty: Warzone 2 y Overwatch 2 por nombrar algunas entregas del mismo género.

Finalmente y aunque no sea algo totalmente confirmado, parece que la compañía europea optará por hacer de Rainbow Six Siege X un videojuego free-to-play. Esto significa que habrá una base de contenido gratuito y el resto se podrá conseguir a partir de micropagos.