Una joya de mundo abierto vuelve al catálogo de Xbox Game Pass

GTA V vuelve al catálogo de la membresía Xbox Game Pass. Luego de casi un año de ausencia, el tercer videojuego más exitoso de la historia regresa a este servicio, pero ahora con las mejoras de la versión para computador lanzadas en marzo de 2025 por Rockstar Games.

Es importante recordar que Xbox ofrece planes para PC o para PC y consolas Xbox One y Xbox Series X|S. Por lo que los gamers de computadora podrán adquirir el servicio y disfrutar de la mejor versión disponible de la quinta entrega de Grand Theft Auto; la misma que la de las plataformas de actual generación.

Con esto, el juego llega a un público todavía más grande que los 210 millones de jugadores que han comprado el título. Pues la entrega también está disponible en la suscripción de PlayStation Plus para consolas PS4 y PS5. Todo esto a casi 12 años de su estreno original y a vísperas del segundo tráiler de GTA VI.

¿Cuándo vuelve GTA V a Xbox Game Pass?

Microsoft, empresa madre de Xbox, y Rockstar Games, estudio responsable del videojuego, anunciaron que Grand Theft Auto V volverá al catálogo de Game Pass el próximo 15 de abril de 2025. Entre las mejoras para PC se destacan el trazado de rayos, la compatibilidad con FSR 1, FSR 3 y DLSS 3, cargas más rápidas y la compatibilidad con mandos next-gen y Dolby Atmos.

El juego también incluye GTA V Online, tal vez el modo de juego más popular del título y que tanta rentabilidad económica le ha entregado a Rockstar. Hay quienes apuntan a que este éxito es el responsable de que GTA V siga tan vigente como el primer día, pues está disponible en tres generaciones de videoconsolas diferentes.

Por supuesto, hay jugadores que han celebrado la decisión de Xbox y Take-Two, empresa matriz de Rockstar Games. Sin embargo, hay algunos que prefieren ser más cautos porque la versión enhanced (mejorada) de la entrega no se ha comportado bien en Steam, la biblioteca de juegos para PC más grande del mundo.

¿Se acerca el fin de GTA V y el comienzo de GTA VI?

Este anuncio deja en tela de juicio el futuro del tercer videojuego más vendido de la historia y hace repetir la misma pregunta de siempre ¿Cuándo se estrenará GTA VI? Si bien Grand Theft Auto V siempre tendrá un lugar en el legado de esta industria, es innegable que el paso inexorable del tiempo no perdona a nadie y tal vez sea el momento de dejar ir al juego.

No en el sentido más literal, pues no desactivarán los servidores de GTA V Online, pero sí parece posible que lo dejen alojado en los servicios por suscripción para desacelerar sus ventas. Al mismo tiempo, crece la expectativa por la sexta entrega de la saga, no solo por su contenido, gráficos, sino también por su precio que parece rozará o llegará a los 100 dólares.

En conclusión, se sepa o no algo de GTA VI en el corto plazo, el mundo del Gaming seguirá hablando del videojuego como si ya tuviera una fecha exacta de lanzamiento. Aun así, los jugadores nunca olvidarán la infinidad de aventuras de Trevor, Franklin y Michael por todo el mapa de Los Santos; ahora con la posibilidad de rememorarlas con cualquiera de los servicios por suscripción, sea el de PlayStation o el de Xbox.