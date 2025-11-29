🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.
29 de noviembre de 2025 - 10:05 p. m.
Unboxing PlayStation 5 30 Aniversario: La edición más coqueta de la PS5 que Sony ha diseñado
Agotada en el mundo, deseada en Colombia. El Espectador le trae el unboxing de la PlayStation 5 30 Aniversario para que conozca lo que se va a encontrar en la caja de esta consola antes de decidir comprarla o no esta Navidad de 2025.
