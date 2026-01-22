“Vaya y gane, mijo, yo lo veo desde acá”

Camilo Andres Gomez representando a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA de eFootball Arabia Saudita 2025. Foto: Cortesía: Camilo Gomez

24 de diciembre de 2015. Camilo Andres Gomez Amador espera con ansiedad la llegada de las 12. No sabe qué hay debajo del árbol para él, pero ve una caja envuelta en papel regalo con su nombre. La emoción lo inunda tanto que no puede pensar en otra cosa diferente a su obsequio de Navidad y su mamá lo entiende, pues ella alguna Nochebuena también fue una niña que solo quería que fuera medianoche para romper el envoltorio y descubrir eso que la tenía en ascuas desde el 1.° de diciembre. Finalmente, Camilo puede abrir...