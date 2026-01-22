Logo El Espectador
“Vaya y gane, mijo, yo lo veo desde acá”

Camilo Gomez, representante de Colombia en el Mundial de la FIFA de eFootball, y la relación con su mamá alrededor de los videojuegos de fútbol.

Daniel Montoya Ardila
22 de enero de 2026 - 01:00 p. m.
Camilo Andres Gomez representando a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA de eFootball Arabia Saudita 2025.
Foto: Cortesía: Camilo Gomez

24 de diciembre de 2015. Camilo Andres Gomez Amador espera con ansiedad la llegada de las 12. No sabe qué hay debajo del árbol para él, pero ve una caja envuelta en papel regalo con su nombre. La emoción lo inunda tanto que no puede pensar en otra cosa diferente a su obsequio de Navidad y su mamá lo entiende, pues ella alguna Nochebuena también fue una niña que solo quería que fuera medianoche para romper el envoltorio y descubrir eso que la tenía en ascuas desde el 1.° de diciembre. Finalmente, Camilo puede abrir...

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

