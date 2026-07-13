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13 de julio de 2026 - 10:00 p. m.

Xbox Games Showcase 2026: ¿es este el regreso de las estrategias basadas en los exclusivos?

Hace apenas unos meses parecía que Xbox había renunciado a la guerra de las consolas. Pero después del Showcase 2026, esa historia cambió. ¿Microsoft volvió a apostar por los exclusivos para ganar la próxima generación?

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Daniel Montoya Ardila

Daniel Montoya Ardila

Unidad de Video

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