13 de julio de 2026 - 10:00 p. m.
Xbox Games Showcase 2026: ¿es este el regreso de las estrategias basadas en los exclusivos?
Hace apenas unos meses parecía que Xbox había renunciado a la guerra de las consolas. Pero después del Showcase 2026, esa historia cambió. ¿Microsoft volvió a apostar por los exclusivos para ganar la próxima generación?
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