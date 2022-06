Vietnam, la alternativa a China para la fabricación de productos Apple

Apple estima que las restricciones por el covid en China y otras restricciones de suministro costarán a la compañía hasta US$8.000 millones en ventas. Foto: Apple

El proveedor de Apple Inc. BYD planea comenzar la producción de tablets en el norte de Vietnam a principios de este mes, según un aviso del Gobierno, un impulso para un país que se espera se beneficie a medida que los fabricantes de productos electrónicos buscan alternativas una china

Los funcionarios del Parque Industrial de Phu Ha otorgaron en diciembre a BYD una licencia de construcción para edificar una fábrica de 6,23 billones de dong (US$268 millones), según un comunicado publicado en el sitio web de la provincia de Phu Tho. La planta tendrá capacidad para fabricar 4,33 millones de comprimidos al año a partir de junio de 2022, según el comunicado. BYD, que ahora ensambla iPads principalmente en China, también podrá producir 50 millones de unidades de vidrio óptico al año.

No está claro si las cifras eran estimaciones preliminares y el aviso no especificaba iPads. Los representantes de BYD en Vietnam no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios, mientras que las llamadas y los correos electrónicos a la sede de la compañía en Shenzhen no fueron respondidos después del horario normal.

Los proveedores de Apple con grandes bases de producción en China comenzaron a considerar cambiar la capacidad al sudeste asiático después de que aumentaran las tensiones entre Washington y Pekín, un cambio que se espera acelere la emoción de la era de la pandemia. Este año, una serie de confinamientos desde Shanghái hasta Shenzhen ha desorganizado cadenas de suministro, exponiendo la fragilidad de un sistema que depende de China para fabricar la mayoría de los productos electrónicos del mundo.

Apple estima que las restricciones por el covid en China y otras restricciones de suministro costarán a la compañía hasta US$8.000 millones en ventas. La compañía ahora planea trasladar parte de la producción de iPad a Vietnam desde China, publicada Nikkei el 1 de junio. BYD podría comenzar pronto la producción de iPad en el país del sudeste asiático, dijo Nikkei.

El Gobierno de Vietnam dijo en enero de 2021 que Foxconn Technology Group, el socio de producción más importante de Apple, planeaba invertir US$700 millones en el país ese año. La provincia norteña de Bac Giang otorgó una licencia de inversión de US$270 millones a su unidad Foxconn Singapur para producir computadoras portátiles y tabletas, dijeron las autoridades.

