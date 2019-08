Vietnam prefiere que sus redes móviles estén lejos de Huawei

Bloomberg.

Vietnam tiene la intención de ser la primera nación de ASEAN en proporcionar una red 5G sin la potencia tecnológica de la china Huawei Technologies Inc.

Viettel Group, el mayor operador de telefonía móvil de Vietnam, propiedad del Ministerio de Defensa, desplegará equipo de Ericsson AB en Hanói y tecnología de Nokia Oyj en Ciudad Ho Chi Minh, informó su director ejecutivo, Le Dang Dung. Utilizará conjuntos de chips 5G de Qualcomm Inc. y otra empresa estadounidense. El operador, que utiliza Ericsson y Nokia para su red 4G, también está desarrollando su propio equipo, agregó.

"No vamos a trabajar con Huawei en este momento", dijo Dung en una entrevista en la sede de la compañía en Hanói. “Ahora es un poco sensible con Huawei. Hubo informes de que no es seguro usar Huawei. Entonces, la postura de Viettel es que, dada toda esta información, deberíamos ir con los más seguros. Así que elegimos a las europeas Nokia y Ericsson".

Las compañías más pequeñas de Vietnam también parecen estar alejándose de Huawei. MobiFone Corp. está utilizando a Samsung Electronics Co., mientras que Vietnam Telecom Services Company, o Vinaphone, se asoció con Nokia para desplegar su red 5G, según los medios locales.

"Creo que Huawei está teniendo dificultades en Vietnam en este momento, ya que otras compañías no los usan tampoco", asegura Dung, cuyo operador tiene alrededor de 60 millones de clientes en el país de aproximadamente 96 millones de personas.

El país del sudeste asiático se está alineando silenciosamente con la administración Trump, que ha impedido que Huawei compre tecnología estadounidense por motivos de seguridad nacional. La decisión de Vietnam de rechazar a Huawei parece convertirlo en un caso atípico en el sudeste asiático, donde otros países como Filipinas, Tailandia y Malasia están abiertos a desplegar la tecnología de Huawei.

Dung insiste en que la decisión de Viettel de no usar Huawei para sus redes 5G es tecnológica y no está vinculada a consideraciones geopolíticas.

"Decidimos no usar Huawei, no debido a la prohibición de Huawei por parte de EE.UU.; simplemente tomamos nuestra propia decisión", dijo. “Muchos otros países, incluido EE.UU., han encontrado evidencia que demuestra que usar Huawei no es seguro para la red nacional. Así que debemos ser más cautelosos".

Aun así, el gobierno de Vietnam ha sospechado en el pasado sobre la tecnología de su vecino China.

Oficiales del gobierno se comprometieron a revisar el uso de la tecnología china en 2016, después de los ataques cibernéticos en los dos principales aeropuertos del país en Ciudad Ho Chi Minh y Hanói, de los que culpan a un grupo de hackers chinos.

Años de disputas territoriales entre los dos países comunistas han erosionado la confianza en China entre los vietnamitas. Una encuesta de opinión de Pew publicada en 2017 encontró que solo el 10% de los vietnamitas ven a China favorablemente.

Tensión marítima

La nación del sudeste asiático ya está involucrada en un tenso enfrentamiento con Pekín por la presencia de un barco de vigilancia chino junto con escoltas de la Guardia Costera en aguas productoras de petróleo en la costa de Vietnam. A mediados de 2014, China arrastró una plataforma petrolera de exploración en aguas disputadas frente a Vietnam, lo que provocó protestas mortales contra China en Vietnam.

"Vietnam no puede confiar en China", afirma Le Hong Hiep, miembro del Instituto ISEAS-Yusof Ishak con sede en Singapur. "No pueden arriesgar su infraestructura crítica solo porque ofrecen algo más barato que otras compañías".

Excluir a Huawei podría limitar los precios y las opciones tecnológicas de Viettel, asegura Nikhil Batra, analista de investigación de telecomunicaciones de IDC.

"Huawei está profundamente arraigado en estas cosas", dice Batra. La compañía china está más avanzada tecnológicamente en redes 5G en algunas áreas que sus competidores, afirma. "Pero tienen que enfrentar todos estos vientos en contra en términos de seguridad".

A medida que las redes móviles se entrelazan más con la seguridad económica y nacional de un país, los gobiernos observan más de cerca qué tecnología se implementa.

"Los gobiernos tratan las telecomunicaciones como a los servicios públicos y las tuberías de agua: como activos de infraestructura nacional", señala Batra. "Todo depende de las redes".

Vietnam tiene otra razón para evitar la tecnología de Huawei: su deseo de aumentar la seguridad y los lazos económicos con Estados Unidos, explica Carl Thayer, profesor emérito de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia. El despliegue de la infraestructura Huawei 5G podría hacer que EE.UU. se muestre reacio a compartir algo de inteligencia con Vietnam, agrega.

"Estados Unidos está presionando a todos los países para que no se involucren con Huawei", dice Thayer.