Waze se actualizaría para advertir sobre carreteras con “historial de accidentes”

La aplicación de movilidad Waze es, probablemente, la más popular entre los conductores del mundo. Son varias las funciones que tiene, como calcular las rutas más cortas para llegar a un destino, calcular el tiempo de llegada, medir la velocidad a la que viaja el vehículo, notificar si hay tráfico pesado, alertar sobre accidentes o construcciones en la vía, agentes de tránsito e incluso cámaras de control de velocidad, entre muchas otras.

A este amplio ramillete de funciones se le sumaría una en el corto plazo, y es la de alertar la aproximación a un tramo de la vía que presenta un considerable historial de accidentes. Y es que todos hemos visto cómo cerca al lugar en donde vivimos hay intersecciones o vías que son más propensas a registrar siniestros viales, bien sea porque no están bien señalizadas, o porque hay huecos o desniveles considerables.

Esta posible actualización fue informada por el medio de comunicación israelí Geektime, el cual informa que la aplicación lanzará una alerta de proximidad (como la que se genera cuando se está próximo a llegar a un control de velocidad o de policía) con el fin de que el conductor esté preparado al llegar.

Este medio de comunicación señala que la función ya está disponible, en modo beta, para algunos usuarios de la aplicación.

“Waze señala que es posible que las notificaciones no se muestren en las carreteras por las que viaja normalmente, y que en áreas donde hay varias zonas de advertencia, el usuario recibirá solo una notificación, para no abrumarlo con varias. En cualquier caso, aquellos que no estén interesados en recibir estas notificaciones pueden desactivar esta opción en ‘notificaciones e informes’”, precisó Geektime.

Aunque este medio no detalló sobre cómo funcionará la tecnología de Waze para implementar esta función, es probable que la app se valga del historial de reportes de accidentes de tránsito aportado por sus usuarios.

Sería interesante conocer los criterios que usará el algoritmo para mostrar la alerta, como desde cuántos reportes de accidente se considera que una zona es roja y merece ser advertida a los conductores; si las alertas se mostrarán todo el día o solo en las horas en los que usualmente se presentan los accidentes; y si existe la posibilidad de que, después de determinado tiempo sin reportarse novedades la zona pueda salir dejar de ser considerada como peligrosa para la aplicación.

