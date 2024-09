¿WhatsApp hackeado? Así puede revisar los dispositivos vinculados a su cuenta

La opción para ingresar por el escritorio en computadores no exige, contraseñas ni llamadas de confirmación. Por esa razón, es recomendable que conozca cómo revisar que dispositivos están asociados su perfil. Foto: Bloomberg - Lam Yik

WhatsApp Web es una versión de escritorio de la popular aplicación de mensajería de Meta, que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes desde su computador. Ofrece, además, la comodidad de gestionar chats, enviar archivos y realizar otras funciones desde un navegador, sincronizando el contenido con el celular en tiempo real.

Sin embargo, esta herramienta también ha sido detectada como una posible vía de acceso para el espionaje, ya que las sesiones abiertas en computadoras compartidas o no seguras pueden ser explotadas por terceros para interceptar conversaciones y obtener información confidencial sin que el usuario lo note.

A pesar de contar con medidas de seguridad como el cifrado de extremo a extremo, el uso indebido de esta plataforma puede comprometer la privacidad de los usuarios si no se toman precauciones adecuadas, como cerrar sesiones activas y evitar el uso en dispositivos públicos o no confiables.

Desde 2022, la aplicación empezó a enviar notificaciones sobre la utilización de WhatsApp Web a los dispositivos móviles, con la intención de saber cuando se inició una nueva sesión. Una de las principales señales que debe alertar a los usuarios es si la información de la notificación no coincide con los equipos o los tiempos de trabajo del usuario.

No obstante, las notificaciones no se activan para sesiones que ya estaban previamente abiertas, lo que significa que no alertarán sobre posibles intrusos que hayan accedido con anterioridad.

¿Cómo revisar los dispositivos vinculados a su cuenta?

Para revisar las sesiones de WhatsApp Web abiertas y asegurarse de que no haya accesos no autorizados, se deben seguir los siguientes pasos:

Abrir WhatsApp en el teléfono: Se debe arrancar la aplicación de WhatsApp desde el celular. Acceder al menú: En Android, se debe tocar el ícono de los tres puntos verticales ubicado en la esquina superior derecha. En iOS, se debe seleccionar “Configuración” en la parte inferior derecha de la pantalla. Seleccionar “Dispositivos vinculados” o “WhatsApp Web”: Dependiendo de la versión, se debe buscar esta opción en el menú desplegable. Revisar las sesiones activas: Aparecerá una lista con todas las sesiones de WhatsApp Web que están activas. En el registro se mostrarán los dispositivos conectados, junto con la fecha y hora de la última actividad. Cerrar sesión en dispositivos desconocidos: Si se detecta un dispositivo o ubicación desconocida, la aplicación permite seleccionar esa sesión y darle clic en “Cerrar sesión” para desconectarla de inmediato. Cerrar todas las sesiones: Para mayor seguridad, se puede optar por cerrar todas las sesiones activas seleccionando la opción “Cerrar todas las sesiones”, lo que forzará la desconexión de WhatsApp Web en todos los dispositivos.

De igual forma, WhatsApp muestra un dato importante para tener en cuenta: el navegador desde el que se inició sesión o el sistema operativo. Esto puede ser otro indicio para detectar una anomalía, por ejemplo, si en casa o en el trabajo, la persona trabaja con equipos Apple y encuentra una sesión abierta desde un Windows, puede ser una mala noticia. Asimismo, la aplicación indica desde que ciudad se abrieron las últimas sesiones.

Antes las sospechas o en caso de encontrar actividad no consensuada, lo recomendable es que con la mayor agilidad se cierre la sesión desde el celular. Incluso, para mayor certeza, utilizar la opción cerrar todas las sesiones para volver a conectar un equipo desde cero. Además, porque es muy sencillo conectar un dispositivo, solo se deben seguir los mismos pasos mencionados anteriormente y elegir la opción “Agregar dispositivo”, y en el navegador buscar la página de WhatsApp Web. Después es solo escanear el código QR.

Este procedimiento ayuda a mantener la seguridad de la cuenta y a prevenir accesos no autorizados a través de WhatsApp Web.

