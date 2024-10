WhatsApp tendrá cuatro nuevas funciones: así cambiará la aplicación

La popular mensajería de Meta presentará nuevas actualizaciones en su aplicación, como la opción de encuestas en los estados temporales y la desaparición del “escribiendo”. Foto: Pixabay

La mensajería más popular sigue trabajando en nuevas actualizaciones para ofrecer mejores experiencias en personalización a los millones de usuarios de todo el mundo.

WhatsApp ha dado pasos significativos en su plataforma en años anteriores. La integración de los estados temporales, que funciona con gran popularidad en Instagram y Facebook, y la opción de hacer videollamadas grupales con más de cuatro personas, han demostrado la intención de la plataforma de competir junto a otras redes sociales.

De acuerdo con diferentes medios especializados en actualizaciones de WhatsApp, la mensajería de Meta comenzará a implementar una serie de nuevas funciones que buscan tener más control sobre las características de cada cuenta y facilitar la interacción entre los usuarios que la utilizan para la comunicación a través de dispositivos móviles.

Entre las novedades que presentarán las nuevas actualizaciones, aparecen características como filtros para las videollamadas, encuestas en los estados temporales, y mejorar los controles que tienen los usuarios sobre la gestión de notificaciones.

Más filtros para las fotos y videos

La plataforma de Meta quiere integrar filtro para la pestaña de la cámara principal en la aplicación en videollamadas. Desde hace varios meses ya estaba disponible la distorsión del fondo en las videoconferencias, pero esta funcionalidad se ampliará para usar los filtros y efectos en la cámara de la app para compartir en los estados, enviarlos a través de mensajes directos o en grupos.

Encuestas de los estados

Una de las herramientas que más incita a la interacción entre usuarios en plataformas como Instagram y Facebook son las encuestas. Con la intención de conocer la opinión de los seguidores, los influenciadores, marcas, empresas y otros usuarios, comparten publicaciones e historias para lograr una mayor atracción en sus perfiles.

WhatsApp va a seguir los mismos pasos y está explorando la posibilidad de incorporar encuestas en los estados temporales. De acuerdo con las imágenes que han circulado en los diferentes reportes de insiders, las encuestas estarán disponibles en el menú que despliega el icono de stickers que aparece deslizando hacia arriba cuando se está editando un estado dentro de WhatsApp. Entre las opciones, estará habilitada la función de encuestas de la que se podrá disponer con opciones múltiples o limitarla a una sola opción.

Con esta función, las cuentas de negocios o los usuarios del común podrán conocer la opinión de sus contactos sobre diferentes temas y lograr más cercanía con ellos.

Modificaciones en los “escribiendo” de WhatsApp

Una de las actualizaciones clave es la modificación del clásico indicador de “escribiendo”, que antes podía resultar confuso en chats con múltiples participantes, ya que no siempre era claro quién estaba escribiendo. Con el nuevo diseño, el indicador será más preciso e intuitivo, facilitando la identificación de quién está interactuando en tiempo real.

Además, el indicador de grabación de mensajes de voz también se actualizará. Este cambio tiene como fin ofrecer una experiencia unificada y coherente, haciendo que tanto los mensajes de texto como los de voz sigan un estilo visual similar.

Mayor control sobre los mensajes y notificaciones

WhatsApp está desarrollando nuevas herramientas para que los usuarios tengan un mayor control sobre sus mensajes no leídos, con el objetivo de optimizar la gestión de notificaciones y reducir distracciones. Esta función está diseñada para permitir que los usuarios organicen sus chats de manera más efectiva, filtrando o priorizando los mensajes no leídos según su relevancia. Aunque los detalles exactos aún no se han hecho públicos, se espera que la actualización ofrezca opciones más avanzadas de personalización para que las personas puedan decidir cómo y cuándo recibir alertas de mensajes nuevos.

Estas actualizaciones se esperan que lleguen en las próximas actualizaciones de la mensajería y es posible que lleguen en algunos usuarios primero y después en otros, ya que normalmente Google realiza las actualizaciones de forma escalonada. Funciones como las encuestas en los estados son características llamativas en aplicaciones como Instagram, por esa razón es de esperarse que lleguen a WhatsApp en cualquier momento.

