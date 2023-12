Xiaomi presentó su primer vehículo eléctrico: el SU7

Xiaomi presentó su nuevo vehículo eléctrico. Foto: Canal de YouTube de Xiaomi

El multimillonario cofundador de Xiaomi Corp. presentó el jueves el primer vehículo eléctrico de la compañía, declarando sus ambiciones de convertirse en un importante fabricante de automóviles a nivel mundial en 15 a 20 años y competir contra Tesla Inc. y Porsche AG.

El SU7, que significa Speed Ultra, subió a un escenario en el Centro Nacional de Convenciones de China en Beijing sin conductores visibles, finalizando una presentación del CEO y cofundador Lei Jun frente a miles de personas.

Lei pasó horas detallando las características del automóvil, que incluyen una autonomía de hasta 800 kilómetros (500 millas) con una sola carga, spoilers ajustables, colores únicos y una velocidad máxima de 265 kilómetros por hora.

El sedán de cinco asientos funcionará con baterías de los líderes del mercado chino Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. y BYD Co., dependiendo de si tiene una configuración de motor simple o doble.

La incursión de Xiaomi en vehículos eléctricos es una apuesta de 10.000 millones de dólares de Lei a que su empresa puede revolucionar el sector del transporte de la misma manera que lo hizo con los teléfonos inteligentes hace una década. Lei, también un prolífico inversor de riesgo, la ha llamado su última apuesta empresarial.

“El objetivo de Xiaomi es fabricar un coche de ensueño que sea tan bueno como Porsche y Tesla”, dijo Lei el jueves en el evento de lanzamiento.

Pero desde que anunció por primera vez sus planes de vehículos eléctricos en 2021, el panorama regulatorio y la competencia en China, el mercado automovilístico más grande del mundo, han cambiado significativamente.

Beijing ha estado limitando los permisos de fabricación a los nuevos participantes en el mercado, lo que significa que Xiaomi tiene que asociarse con la estatal Beijing Automotive Group Co. para producir sus vehículos eléctricos. Los subsidios estatales que reembolsaban a los consumidores hasta 60.000 yuanes (8.440 dólares) por la compra de un vehículo eléctrico terminaron en 2022. El SU7 también está compitiendo por la atención en un mercado que tiene cientos de modelos de docenas de marcas.

Lei ha dicho anteriormente que Xiaomi pretende que el SU7 rivalice con el Taycan Turbo de Porsche en términos de rendimiento y con el Model S de Tesla en características tecnológicas. El Model S comienza en 698.900 yuanes y el Taycan en 898.000 yuanes, lo que es mucho más alto que el rango de precio medio de 200.000 a 300.000 yuanes en el que muchos esperan que caiga el SU7.

Xiaomi, alguna vez conocida como productora de teléfonos inteligentes baratos, ha estado luchando por sostener el crecimiento en un mercado global cada vez más saturado y estancado. Antes del trimestre de septiembre, la compañía había registrado una caída en las ventas en cada período de tres meses desde 2021. Ahora, busca desafiar no solo a otros fabricantes de vehículos eléctricos, sino también a los nuevos participantes como Huawei Technologies Co. en un ámbito donde ha demostrado poco. experiencia única.

Lei dijo que había conducido 150 coches diferentes desde que se comprometió a fabricar el SU7.

Las acciones de Xiaomi cedieron sus ganancias anteriores y cayeron un 0,3% el jueves por la tarde. Subieron un 4,1% el miércoles.

Lei, quien ha apodado al SU7 una “bestia de rendimiento” en el X, ha señalado que Xiaomi no recurrirá a subcotizar a sus competidores para hacer despegar su vehículo. El coche está dirigido a personas que tienen predilección por la tecnología, el rendimiento y el gusto, afirmó.

También ha rendido homenaje a los competidores en las redes sociales, incluidos BYD, XPeng Inc., Li Auto Inc. y Huawei, llamándolos pioneros de la industria de vehículos de nueva energía de China. En una publicación del miércoles en la plataforma de redes sociales Weibo, el director ejecutivo de XPeng, He Xiaopeng, dijo que daba la bienvenida a que Xiaomi se uniera a la familia de fabricantes de automóviles y le deseaba a la empresa grandes ventas para 2024.

Xiaomi aún no ha dicho cuánto costará el SU7. Lei insinuó que podría oscilar entre 99.000 y 400.000 yuanes.

Tesla ha vendido menos de 200 automóviles Modelo S en China desde que lo renovó este año, mientras que Porsche entregó alrededor de 3.600 vehículos eléctricos de la familia Taycan en el país en 2023, según el Centro de Investigación y Tecnología Automotriz de China.

El SU7 saldrá a la venta el próximo año y puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,78 segundos, dijo Lei. Vendrá con un motor que tiene 21.000 revoluciones por minuto, que, según dijo, es más alto que el Model S y el Taycan Turbo. La fábrica de Xiaomi utiliza la fabricación de gigacasting de la que Tesla fue pionera, desarrollando un sistema de 9.100 toneladas al que llama hipercasting.

