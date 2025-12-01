Zootopia 2, Wicked y Stranger Things 5 desatan una ola de ciberestafas en línea

El fraude comienza en el momento en que la persona ingresa a estas páginas fraudulentas. Foto: Pexels

El furor por los grandes estrenos del momento (entre ellos Wicked for Good, Zootopia 2 y la esperada quinta temporada de Stranger Things) no solo mueve a los fanáticos, también despierta el interés de quienes buscan aprovecharse de ese entusiasmo. Kaspersky advierte que, cada vez que una producción de este calibre llega a la conversación global, aparecen estafas digitales disfrazadas de ofertas irresistibles, accesos anticipados o supuestos enlaces “oficiales” para ver el contenido sin pagar.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad, la estrategia de los delincuentes funciona por una razón muy simple: juegan con la emoción del estreno y con la ansiedad de los usuarios por ser los primeros en disfrutarlo.

Para lograr su objetivo, montan sitios que parecen auténticos hasta en los detalles más mínimos. Copian logotipos, colores, tipografías y hasta el estilo de comunicación de las plataformas de streaming, de tal manera que muchas personas no alcanzan a notar la diferencia. Y, no es un asunto menor, según el estudio Lenguaje Digital de Kaspersky, cerca del 66% de los latinoamericanos no sabe identificar un sitio fraudulento.

¿Cómo operan los ciberdelincuentes?

El fraude comienza en el momento en que la persona ingresa a estas páginas. Kaspersky señala que, lo más común es que se solicite crear una cuenta “gratuita” para acceder al supuesto estreno. Ese registro aparentemente inocente termina pidiendo datos sensibles: nombre completo, correo electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento y, en muchos casos, información de tarjeta bancaria para “validar la identidad” o “activar una prueba sin costo”.

El engaño también puede llegar disfrazado de promociones llamativas, como sorteos de mercancía exclusiva, experiencias VIP o bonos de “edición limitada” que exigen más información personal o pagos adelantados para cubrir envíos o confirmar la participación.

A estos métodos se suman otros riesgos, como redirecciones a sitios llenos de publicidad engañosa, descargas maliciosas o ventanas emergentes diseñadas para instalar software no deseado. Según Kaspersky, estas tácticas pueden infectar los dispositivos con malware capaz de robar contraseñas, vigilar la actividad del usuario o incluso comprometer sus cuentas personales.

“Los estrenos de gran alcance suelen concentrar un volumen masivo de búsquedas y conversaciones en línea, lo que crea el escenario perfecto para que los ciberdelincuentes inserten enlaces fraudulentos entre los resultados o circulen promociones falsas en redes sociales. Este comportamiento se repite año tras año porque los usuarios, movidos por la emoción del estreno, bajan la guardia y pueden pasar por alto señales de alerta como URLs sospechosas, solicitudes inusuales de datos o condiciones poco claras”, explica Leandro Cuozzo, investigador de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky.

¿Cómo evitar caer en estas trampas?

Para reducir al mínimo el riesgo de caer en engaños relacionados con estrenos populares, los especialistas de Kaspersky insisten en adoptar hábitos sencillos, pero muy efectivos.

1. Compruebe siempre la fecha y el canal oficial del estreno

Si un sitio asegura que puede ver una película o temporada antes de su lanzamiento oficial (o fuera de las plataformas reconocidas) es mejor asumir de inmediato que se trata de un fraude. Los estudios no liberan contenido por adelantado ni publican enlaces “secretos” en redes sociales.

2. Revise con lupa la dirección del sitio web

Antes de hacer clic o entregar cualquier dato, conviene observar la URL con detenimiento. Si el nombre contiene errores ortográficos, letras cambiadas, símbolos extraños o no coincide con el sitio legítimo, lo más seguro es que sea una copia fraudulenta. Los delincuentes suelen alterar apenas dos o tres caracteres para confundir.

3. Desconfíe de supuestos accesos gratis o filtraciones “exclusivas”

Ninguna productora otorga acceso sin condiciones ni comparte material oficial por fuera de sus canales. Cuando una página promete ver un estreno “en exclusiva” o “antes que todos”, normalmente intenta llevar al usuario a un formulario falso o a la descarga de software malicioso.

4. No entregue datos sensibles ni realice pagos para reclamar premios

Las plataformas y estudios legítimos jamás piden información bancaria o documentos de identidad para entregar mercancía, entradas o premios promocionales. Si alguna página exige un pago “mínimo” para confirmar la participación o cubrir un supuesto envío, es un intento de estafa.

5. Utilice herramientas de seguridad que detecten sitios falsos

Contar con una solución de seguridad confiable hace la diferencia. Estas herramientas alertan cuando un enlace no es seguro, bloquean páginas sospechosas y ayudan a evitar que los datos terminen en manos equivocadas.

