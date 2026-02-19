Zuckerberg rechaza críticas por presunto diseño adictivo de redes sociales en menores

Tanto Meta como Google niegan las acusaciones de los demandantes y aseguran que disponen de métodos para proteger a los usuarios menores dentro de sus redes sociales, como es el caso de los controles parentales, límites de tiempo o sistemas de detección de usuarios menores de edad. Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, asegura que las funciones de sus redes sociales están diseñadas para hacer de Instagram y Facebook una plataforma “útil” y no para crear adicción entre menores ni provocar problemas de salud mental, atribuyendo además que los usuarios menores de 13 años mienten para eludir la edad mínima, algo “difícil” de controlar.

El director ejecutivo de la compañía ha testificado el pasado miércoles ante un jurado en Los Ángeles (Estados Unidos) en el marco de un juicio histórico sobre la adicción de las redes sociales, en el que se le acusa a Meta, entre otras empresas del sector, de diseñar deliberadamente funciones de Instagram y Facebook adictivas para los usuarios, sobre todo los menores de edad, con consecuencias dañinas para su salud mental.

Estas funciones incluyen mecanismos orientados a maximizar el tiempo de uso con el denominado ‘scroll’ infinito, la reproducción automática de videos, la recomendación de contenido mediante algoritmos personalizados o la llegada constante de notificaciones. Según los demandantes, este tipo de funciones provocan comportamientos adictivos similares a los que ocasiona el juego.

Durante su turno de testificar, Zuckerberg ha sido interrogado por Mark Lanier, el abogado del equipo legal que representa a una de las demandantes conocida como Kaley o K.G.M., la mujer californiana de 20 años que afirma que las funciones diseñadas para las redes sociales de Meta y Google le han ocasionado un comportamiento compulsivo y provocado problemas de salud mental.

Así, el directivo ha sido preguntado acerca de las funciones diseñadas para sus redes sociales y de su estrategia para atraer usuarios, según han recogido medios como NPR, NBC News y The Verge, entre otros.

Al respecto, lejos de admitir que las funciones de sus redes sociales están pensadas para ser adictivas, como aseguran los demandantes, Zuckerberg ha sostenido que están ideadas para hacer que Instagram sea “útil” y no para aumentar el tiempo de los usuarios en la plataforma deliberadamente, atraer a menores o provocar daños en la salud mental.

Instagram y Facebook disponen en sus pautas que, para utilizar sus plataformas, los usuarios deben tener, al menos 13 años para registrarse. Sin embargo, durante el juicio se han aportado datos que señalan que menores de 13 años están utilizando dichas redes sociales y se ha cuestionado al CEO de Meta cómo es eso posible.

En su contra, el abogado ha alegado que Instagram es consciente de que hay usuarios menores de 13 años activos en la plataforma y que, de hecho, Meta intenta reclutarlos activamente para que participen.

Para ello, ha adjuntado documentos internos de Meta como uno datado del año 2015, en el que se refleja que el 30 % de los niños de entre 10 y 12 años de Estados Unidos ya utilizaban Instagram en ese momento. Igualmente, se ha mostrado otro documento en el que se indica que la empresa tenía como objetivo aumentar el tiempo que los niños de 10 años pasan en Instagram.

Siguiendo esta línea, Lanier ha continuado apoyando sus argumentos con otro documento interno de Meta del año 2018 en el que se afirma que, para triunfar con los adolescentes, la compañía debía incorporar a los usuarios como “preadolescentes”.

Al respecto, Zuckerberg ha indicado no recordar el contexto de esos documentos “de hace más de diez años”, al tiempo que ha matizado que desde Meta abogan por “crear servicios útiles para que la gente pueda conectar con su familia y amigos y aprender sobre el mundo”.

Funciones que crean problemas de salud mental

El abogado también ha detallado algunas funciones específicas incluidas en las redes sociales de Meta para atraer a los usuarios y animarlos a utilizar sus plataformas. Es el caso de los filtros de belleza para mejorar la apariencia de las personas a la hora de compartir contenido que, según ha afirmado Lanier, apoyado por estudios de expertos contratados por la propia Meta, realmente contribuyen a alimentar problemas de imagen corporal entre las niñas.

En algunos casos, estos filtros alteran los rostros de los usuarios, por ejemplo, simulando resultados de una cirugía estética o moldeando los cuerpos de forma poco realista.

Al hilo, Zuckerberg ha explicado que, tras identificar sus posibles efectos dañinos decidieron no prohibirlos y “dejar que la gente usara los filtros si quería”, pero no recomendarlos. “Así que ese fue el equilibrio al que llegamos para que la gente se expresara como quiera”, ha apostillado.

“Creo que debemos tener cuidado cuando decimos, ‘oye, hay una restricción sobre lo que la gente puede decir o expresarse.’ Creo que necesitamos tener pruebas bastante claras de que las cosas saldrán mal”, ha concluido al respecto. Igualmente, ha señalado que no consiguieron “datos sólidos” que representasen el daño causal de estos filtros.

Además de todo esto, el CEO de la compañía también ha matizado que es errónea la idea de que cuanto más tiempo pasan los usuarios en las aplicaciones, mejor es para los resultados de Meta. “Si construyes una comunidad y la gente no se siente segura, eso no es sostenible y al final la gente se une a otra comunidad”, ha explicado.

Igualmente, ha cuestionado que si los usuarios sienten que no están teniendo una buena experiencia “¿Por qué seguirían usando el producto?”, alegando que mantener a los usuarios seguros, especialmente a los adolescentes, siempre ha sido una prioridad para la tecnológica.

La testificación de Mark Zuckerberg ha sido una de las más esperadas, en un juicio en el que hay más de 1.600 demandantes y en el que se espera que, durante las seis próximas semanas, otros directivos de compañías de redes sociales como YouTube, así como expertos en estas plataformas y en comportamientos adictivos compartan sus testimonios.

Tanto Meta como Google niegan las acusaciones de los demandantes y aseguran que disponen de métodos para proteger a los usuarios menores dentro de sus redes sociales, como es el caso de los controles parentales, límites de tiempo o sistemas de detección de usuarios menores de edad.

Se ha de tener en cuenta que, inicialmente, el juicio también incluía a las compañías de Snap y TikTok para sentarse a testificar sobre los comportamientos adictivos de sus redes sociales. Sin embargo, ambas tecnológicas lograron evitar el juicio cerrando un acuerdo económico recientemente.