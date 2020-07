Preguntas Frecuentes

¿Qué pasa si no me registro?

Solo podrá acceder a 10 contenidos mensuales en y no podrá comentar los artículos y columnas.

¿Cómo puedo registrarme a ?

Existen 3 formas de registrarse:

Ingrese su nombre completo, correo, contraseña y acepte nuestros términos y condiciones aquí para crear una cuenta en www.elespectador.com

Si tiene una cuenta de Facebook puede registrarse en www.elespectador.com seleccionando el botón con el logo de Facebook aquí

Si tiene una cuenta de Gmail puede registrarse en www.elespectador.com seleccionando el botón con el logo de Google aquí.

¿Qué características tiene que tener mi contraseña?

Debe incluir mínimo 6 caracteres y una letra mayúscula.

Dice que mi cuenta ya existe en la base de datos, pero no recuerdo la contraseña.

Ingrese aquí e introduzca el correo asociado al registro. Recibirá un correo con un enlace para que pueda asociar a su cuenta registrada la nueva contraseña.

Me rechaza mi usuario y/o contraseña y no puedo ingresar.

Revise que los datos con los que intenta ingresar sean los mismos con los que se registró. Si intenta más de 5 veces iniciar sesión sin éxito su cuenta será bloqueada.

Importante: si se registró por medio de Facebook y Google debe ingresar por las opciones correspondientes.

Intente más de 5 veces el ingreso a mi cuenta y esta fue bloqueada.

¿Cómo puedo confirmar mi correo?

Cuando usted se registre automáticamente recibirá en su correo un email de bienvenida, allí encontrara un enlace para confirmar su correo. También puede solicitar el envió del email nuevamente ingresando a “Mi cuenta”.

Si usted se registró por medio de Facebook o Google no requiere confirmar su correo.

No recibí el email de confirmación de mi correo, ¿Qué puedo hacer?

Antes que nada, revise la carpeta de SPAM del correo que utilizo para el registro. Si el correo tampoco se encuentra allí, puede ingresar a “Mi Cuenta” y seleccionar la opción en la barra roja para el reenvió del correo. Automáticamente le enviaremos un email para que pueda confirmar su correo.

¿Dónde puedo editar mis datos de registro?

Debe iniciar sesión en su cuenta y hacer rollover sobre su nombre, le aparecerá la opción “Mi cuenta”, cuando la seleccione se abrirá un despliegue con todos sus datos. Seleccione la opción “Editar Datos” frente al campo que desea modificar. Si requiere cambiar su correo o contraseña le exigirá introducir su contraseña actual.

Si su registro fue hecho con una cuenta de Facebook o Google no podrá modificar el correo o contraseña. Esta opción solo está disponible para usuarios que se registraron por medio del formulario en el despliegue de registro.

¿A cuántos contenidos tengo acceso como un lector de sin registro?

Los lectores que no cuentan con un registro a la página solo tendrán acceso a 10 contenidos cada mes. Si desea consumir más contenidos obligatoriamente debe registrarse. Es muy fácil, puede hacerlo llenando el formulario o ingresando por medio de una cuenta de Facebook y Google aquí.

¿Cómo puedo comentar?

Solo los usuarios que cuenten con un registro podrán comentar los artículos y columnas. Para registrarse debe ingresar aquí y escoger una opción de ingreso (Facebook, Google o llenar el formulario).

Si escogió el formulario debe adicionalmente confirmar su correo por medio del enlace que le llegara en el email de bienvenida.

Recuerde que los comentarios son un espacio para la construcción de ideas, y de opinión. Se busca crear un foro de convivencia y reflexión, no un escenario de ataques al pensamiento contrario.

¿Puedo cambiar el alias con el que comento?

No, el alias de cada usuario es asignado en el momento en que se registra y es único.

¿Cómo puedo editar mis comentarios?

Debe iniciar sesión en su cuenta e ingresar al contenido donde realizo el comentario. En la parte inferior derecha encontrara la opción “editar”, al seleccionarla se habilitará nuevamente el campo de texto para que pueda realizar los cambios que requiera y finalmente seleccione la opción “enviar”.

¿Puedo responder el comentario de alguien?

Si, debe ser un usuario registrado. Inicie sesión e ingresar al contenido donde se encuentra el comentario que desea responder. En la parte inferior derecha encontrará la opción “responder”, al seleccionarla se habilitará un campo de texto donde podrá escribir su respuesta y finalmente seleccione la opción “enviar”.

¿Cuál es el límite de caracteres para comentar?

Cada usuario podrá hacer comentarios de máximo 1.500 caracteres.

¿Puedo acceder a desde cualquier tipo de computador, tableta o teléfono móvil?

Sí. La nueva experiencia de información digital se podrá vivir en todos los dispositivos descritos.

Existen límites para abrir sesión. ¿Es decir, puedo abrir sesión en más de un dispositivo a la vez?

Sí. Máximo desde tres dispositivos podrá acceder al tiempo.

¿Debo tener programas específicos en mi dispositivo para poder visualizar todo el contenido de ?

Internet de 4Mbps para calidad normal o 5Mbps para HD

Windows (XP, Vista, 9 y 10) / Mac OS (10.4.11 o superior)

Internet Explorer (9 o superior), Firefox (última versión), Safari o Chrome

¿Cómo puedo darme de baja como usuario?

El titular debe dirigir cualquier solicitud asociada con el derecho de habeas data o el tratamiento de datos personales al correo: databasemarketing@elespectador-cromos.com.

¿Por qué debo suscribirme?

Al suscribirse a tendrá acceso a contenidos exclusivos. Y beneficios como:

Paquete básico:

Acceso ilimitado al contenido.

Informes especiales.

Acceso al Magazín cultural El Espectador.

Análisis exclusivo de noticias e información por parte de los editores en video, podcast, artículos y/o infografías.

Paquete premium:

Acceso ilimitado al contenido.

Informes especiales.

Acceso al Magazín cultural El Espectador.

Análisis exclusivo de noticias e información por parte de los editores.

Videos, podcast, artículos y/o infografías.

Contenidos audiovisuales sobre Management de WOBI.

Lanzamiento de libros de la editorial Penguin Random House.

Conversatorios con autores.

Caricaturas digitales.

Membresía de El Círculo de Experiencias El Espectador.

Descuento en la boletería de Cine Colombia y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

¿Cómo leer sin restricciones?

En nuestro portal encuentra contenidos identificados con un candado, estas notas son contenido exclusivo y a él solo se puede acceder suscribiéndose en nuestro portal.

¿Puedo ver el contenido de toda la página web de forma ilimitada?

Sí, todo. Nuestros artículos, columnas y videos.

¿Cómo hago para comprar una suscripción digital en El Espectador?

Lo único que debe hacer es ingresar a nuestro portal y escoger el plan que más se ajuste a sus necesidades, después de realizar su pago con tarjeta de crédito.

¿Puedo contratar una suscripción digital sólo por un mes?

Sí, tenemos suscripciones digitales por un mes en nuestro plan básico.

¿Qué periodo de vigencia tiene el plan que adquiero?

Contamos con tres planes: un mes, seis meses y un año.

Compré una suscripción y quiero cambiarla. ¿Cómo hago?

Tenga presente la periodicidad que compró. Tres días antes de que se venza, debe ingresar a nuestro portal y seleccionar el plan al que desea cambiar. Debe realizar la nueva transacción y podrá acceder.

Una vez hago efectiva la transacción, ¿en qué momento podré acceder al contenido ilimitado de ?

Inmediatamente. Nuestro sistema habilita el ingreso a todos nuestros contenidos una vez recibe el pago por parte del nuevo suscriptor.

¿Cómo consulto los datos de mi cuenta?

Los datos de su cuenta están alojados en la zona de usuario, a ella llega cuando inicie sesión. En la esquina superior derecha aparece su nombre, al dar clic allí, le aparecerá la opción “Mi cuenta”, al seleccionarla verá todos sus datos.

¿Puedo compartir mi suscripción con otras personas?

No, la suscripción es única e intransferible.

Si soy suscriptor a la edición impresa, ¿debo pagar de nuevo por esta?

No, al tener una suscripción impresa semestral o anual usted accederá de manera ilimitada a nuestra página. Debe enviar un correo electrónico a digital@ con sus datos y a través de este le darán las indicaciones para activarlo.

Si soy suscriptor a la aplicación, ¿debo pagar de nuevo por esta?

No, al tener una suscripción semestral o anual a la aplicación usted accederá de manera ilimitada a nuestra página. Debe enviar un correo electrónico a digital@ con sus datos y a través de este le darán las indicaciones para activarlo.

¿Cómo identificar la periodicidad que adquirió en la aplicación para replicarla en la web?

Es necesario que se comunique con Servicio al cliente en la línea (1) 4055540 o 01 8000510903 en el horario: de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6.00 p.m. sábados, domingos y festivos de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. Si llaman fuera de este horario pueden dejar mensaje de voz y le regresaremos la llamada al día siguiente.

¿Al ser suscriptor digital tendré acceso al Círculo de experiencias?

Sí, al comprar una suscripción digital Premium podrá acceder a los beneficios del Círculo de experiencias.

¿Cuáles son las formas de pago?

Si se encuentra en Colombia, puede realizar su pago en con su tarjeta de crédito Visa, MasterCard y American Express.

Al hacer mi compra, ¿obtengo algún tipo de factura?

En cuanto realice la transacción, el usuario, recibirá un comprobante de pago de PayU. Si desea una factura, la debe solicitar en el correo digital@ y tendremos cinco días hábiles para enviarla. Esto aplica hasta que implementemos el proceso de Facturación electrónica, es decir el 1 de septiembre de 2018.

No logré finalizar mi compra, ¿qué hago?

Sí su transacción no fue exitosa, verá un mensaje en el que se le notifica. Es necesario que se comunique con su banco y ellos le dan respuesta del estado de su cuenta. En caso de que las dudas persistan, puede comunicarse con Servicio al cliente en la línea (1) 4055540 o 01 8000510903. Horario: de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6.00 p.m. sábados, domingos y festivos de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. Si llaman fuera de este horario pueden dejar mensaje de voz y le regresaremos la llamada al día siguiente.

¿Es seguro ingresar mis datos bancarios en esta página?

Sí, El Espectador cuenta con la validación de PayU para hacer cada transacción. Los datos de su tarjeta de crédito serán confidenciales.

¿Puedo realizar el pago cualquier día y a cualquier hora?

Sí, las transacciones están habilitadas las 24 horas durante los 365 días del año.

¿Qué debo hacer si mi transacción no concluyó?

Sí su transacción no concluyó, verá un mensaje en el que se le notifica. Es necesario que se comunique con su banco y ellos le dan respuesta del estado de su cuenta. En caso de que las dudas persistan, puede comunicarse con Servicio al cliente en la línea (1) 4055540 o 01 8000510903. Horario: de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6.00 p.m. sábados, domingos y festivos de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. Si llaman fuera de este horario pueden dejar mensaje de voz y le regresaremos la llamada al día siguiente.

¿Puedo contratar una suscripción digital fuera de Colombia?

Sí, puede comprar una suscripción digital Básica en en cualquier parte del mundo y acceder a todo el contenido de nuestro portal.

¿Cómo cancelo mi suscripción digital?

Para cancelar su suscripción digital es necesario que se comunique con Servicio al cliente al teléfono (1) 4055540 o 01 8000510903. Horario: de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6.00 p.m. siete días antes de que se venza el periodo comprado (mensual, semestral, anual).

¿Va a tener algún costo ?

El costo para cada uno de los paquetes es el siguiente:

Paquete Básico:

Valor anual: $99.000

Valor semestral $65.000

Valor mensual $19.000

Paquete premium:

Suscripción anual: $169.000

Suscripción semestral $90.000

¿El idioma de los contenidos es exclusivo en español?

Sí, todos nuestros contenidos son español.

¿Puedo suscribirme con renovación automática?

Sí, la renovación automática está disponible para el paquete básico y premium, mensual, semestral y anual.

Si quiero consultar noticias anteriores, ¿hasta qué fecha puedo consultarlas?

Puede consultar el contenido de nuestra página que está habilitada desde octubre de 2007.

¿Es el mismo contenido impreso y digital?

No, pese a que toda nuestra edición impresa se sube a nuestro portal, en nuestra página web encontrará más contenidos.

¿Es posible la interacción con los columnistas?

No, sin embargo, puede comentar sus columnas en el espacio “Comentarios”.

¿Recibiré notificaciones sobre lo que más me gusta o consulte?

No, pero podrá escoger en la zona de usuario los temas que le interesan y así sabremos cuál es el contenido de su preferencia.

¿Puedo publicar pautas publicitarias en los comentarios?

No, dentro de nuestros Términos y condiciones aclaramos que: “La información y opiniones expresadas en los Tableros de Mensajes, Foros de Charlas, u otros foros conducidos en esta página (“Foros”) no son necesariamente compartidas por EL ESPECTADOR, no ofreciendo EL ESPECTADOR ninguna representación o garantía con respecto a dicha información o dichas opiniones. EL ESPECTADOR no es responsable de cualquier pérdida, daño (ya sea real, a consecuencia, punitivo u otro), perjuicio, reclamo, responsabilidad u otra causa de clase o carácter alguno basado en, o resultante de, cualquier información u opiniones proporcionadas en la página en el web.

EL ESPECTADOR no orienta a los bloggers y/o foristas sobre los tópicos respecto de los cuales deben opinar, ni determina el sentido de esa opinión, ni interviene en los procesos de investigación que estos realicen para sustentar tácticamente sus opiniones. No existe ninguna actividad de control editorial previo sobre las opiniones de los bloggers o los foristas, limitándose el medio de comunicación a brindar un espacio para la publicación, garantizando de paso la pluralidad de opiniones en nuestros blogs y foros.

No obstante lo anterior, el usuario deberá garantizar que no remitirá o de otra manera publicará a través de los Blogs, Tableros de Mensajes, Foros de Charlas y similares, cualquier contenido que:

Difame, invada privacidad, o sea obsceno, pornográfico, abusivo o amenazador;

Infrinja cualquier propiedad intelectual u otro derecho de cualquier entidad o persona, incluyendo, pero sin limitación a, la violación de los derechos de autor o marcas registradas de cualquier persona. Una vez sea notificado EL ESPECTADOR de la infracción del blogger o forista a los derechos de autor sobre un contenido de titularidad de un tercero publicado en el blog o foro, procederá en forma inmediata a bloquear el acceso o a bajar dicho contenido, notificando al presunto infractor de dicho requerimiento para que de considerarlo, demuestre la legitimidad de su acto, y de hacerlo, volverá a publicarse el contenido inicial.

Viole cualquier ley;

Promueva actividades ilegales;

Publicite o de otra manera solicite fondos o sea una solicitación para bienes o servicios; (colectivamente “Material No-Aprobado”)”.

¿Puedo bloquear contenidos que no sean de mi agrado?

No, como usuario no puede bloquear contenidos.

¿Cada cuánto se actualizan las noticias?

Nuestro portal se actualiza e tiempo real.

¿La suscripción se puede congelar?

No, su periodo de suscripción comienza a ser vigente desde el momento en que su transacción fue aprobada por el banco.