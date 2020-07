Términos y Condiciones Suscripción Digital

COMUNICAN S.A., empresa propietaria y editora del periódico El Espectador, persona jurídica legalmente constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., en la Calle 103 # 69B-43 (en adelante EL ESPECTADOR), con domicilio en Bogotá D.C., presenta oferta comercial para el acceso a contenidos digitales de EL ESPECTADOR tanto en desktop como en dispositivos móviles (en adelante “Suscripción Digital”), conforme las siguientes condiciones:

1. DEFINICIONES:

Clickwrap: Constituye la manifestación de voluntad de parte del “Suscriptor” a los términos y condiciones del presente contrato, haciendo clic en el botón "ACEPTO" contenido en el cuadro de diálogo. Si el usuario indica rechazo haciendo clic en cancelar o cerrar la ventana, no podrá adquirir ni tener acceso a la “Suscripción Digital”.

Contenido Premium: Contenido editorial que no está disponible en el “Sitio libre”, al que puede acceder el “Suscriptor” luego de adquirir la “Suscripción Digital”.

Meter: Herramienta tecnológica que permite determinar el número de artículos de acceso libre a los que puede acceder un usuario no registrado en un periodo determinado.

Paywall: Sistema informático que restringe el acceso a usuarios de ciertos contenidos digitales que no cuentan con una “Suscripción Digital” paga.

Registro de usuario: Paso previo para la adquisición de la “Suscripción Digital” y que se da al momento de completar el número de artículos mínimo de acceso libre. Al registrarse, el usuario dispondrá de un nombre y una contraseña. El registro puede hacerse mediante el diligenciamiento del formulario o ingresando por medio de una cuenta de Facebook o Google.

Sitio libre: Se refiere al site de EL ESPECTADOR de libre acceso al público a través de un Desktop o algún dispositivo móvil con un mínimo de requisitos de carácter técnico.

Suscripción Digital: Se refiere a cualquiera de las modalidades de suscripción digital ofertadas por EL ESPECTADOR en la WEB.

Suscriptor: Usuario mayor de 18 años, o persona jurídica que actúa mediante persona natural con facultades suficientes, que adquiere la “Suscripción Digital” por un tiempo determinado previa realización de un pago electrónico.

2. OBJETO:

Con la aceptación del presente documento (clickwrap) por parte del “Suscriptor”, EL ESPECTADOR le otorga el disfrute de la “Suscripción Digital” por él seleccionada y pagada, legitimándolo a acceder a los contenidos referidos en el numeral No. 2 siguiente, de acuerdo con los términos establecidos en el presente contrato y con los términos y condiciones de uso de EL ESPECTADOR contenidos en la URL /terminos-y-condiciones/, los cuales en cuanto no contradigan lo aquí establecido, se entienden incorporados al presente instrumento.

3. REGISTRO:

Previo a la compra de la “Suscripción Digital”, el “Suscriptor” deberá proceder con su registro mediante el diligenciamiento de un formulario en la plataforma digital de EL ESPECTADOR o ingresando por medio de una cuenta de Facebook o Google. El “Suscriptor” es responsable de todos los datos y manifestaciones que incluya en su registro. El “Suscriptor” responderá por la veracidad de los datos facilitados, reservándose EL ESPECTADOR el derecho a excluir del servicio a todo “Suscriptor” que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en derecho.

4. DERECHOS DEL “SUSCRIPTOR”:

El “Suscriptor” tendrá derecho a:

Acceder al Contenido Premium” que no está disponible en el sitio libre;

Comentar en forma privilegiada los artículos y las columnas de opinión;

Tener acceso al “Contenido Premium” en una web cerrada en versión desktop y en cualquier plataforma móvil;

Acceder a los beneficios del Círculo de Experiencias de EL ESPECTADOR para los paquetes Premium y Súper Premium;

Acceder a contenidos especiales de aliados estratégicos de EL ESPECTADOR;

5. BENEFICIOS FUNCIONALES PARA EL “SUSCRIPTOR”:

El “Suscriptor” podrá disfrutar como usuario de la herramienta, de lo siguientes beneficios:

5. 1. Paquete básico:

Registro con Google o Facebook, o mediante nombre y correo electrónico;

Acceso ilimitado al contenido;

Informes especiales;

Análisis exclusivo de noticias e información por parte de los editores;

Videos, podcast, artículos y/o infografías;

Comentarios en notas y columnas;

Posibilidad de compartir en redes sociales (quien recibe el compartido puede entrar a la nota compartida, pero no puede navegar el resto del sitio);

Entrada a la zona de usuario y verificación de estado;

5.2. Paquete premium:

Registro con Google o Facebook, o mediante nombre y correo electrónico.

Acceso ilimitado al contenido;

Informes especiales;

Análisis exclusivo de noticias e información por parte de los editores;

Videos, podcast, artículos y/o infografías;

Comentarios en notas y columnas;

Posibilidad de compartir en redes sociales (quien recibe el compartido puede entrar a la nota compartida, pero no puede navegar el resto del sitio);

Entrada a la zona de usuario y verificación de estado;

Obtención de recomendaciones basadas en sus lecturas (Tags);

Posibilidad de suscribirse al news letter segmentado;

Suscripción a recomendaciones del Editor;

Caricaturas digitales;

Membresía de El Círculo de Experiencias que otorga beneficios dados por aliados estratégicos de El Espectador.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL:

EL ESPECTADOR posee la titularidad patrimonial o el licenciamiento requerido sobre la totalidad de los “Contenidos Premium” a los que tiene acceso el “Suscriptor”, garantizando que ninguno de ellos contiene utilizaciones de otras obras protegidas en exceso de los límites autorizados por Ley o en contravención a derechos de terceros.

El acceso que el “Suscriptor” tiene al “Contenido Premium”, implica de parte de EL ESPECTADOR, el otorgamiento de una licencia única y exclusiva para su acceso y visualización (puesta a disposición), no para la reproducción y fijación en cualquier dispositivo actualmente conocido o por conocer, sin perjuicio de las limitaciones y excepciones establecidas en la ley.

EL ESPECTADOR se reserva el derecho de establecer la disponibilidad de cierto contenido en determinados territorios.

7. COMPRA DE LA SUSCRIPCIÓN DIGITAL Y FORMA DE PAGO:

La compra de la “Suscripción Digital” se realizará mediante mecanismos de e-commerce, directamente en la web de EL ESPECTADOR, redireccionando la compra a un servidor seguro tipo https:// (PayU) habilitado para realizar el pago con una tarjeta de crédito, (Visa, Master Card y American Express), previa: a. La selección de cualquiera de las modalidades de “Suscripción Digital”; y b. El diligenciamiento de los datos personales del “Suscriptor” para: (i) emisión de la factura, (ii) forma de pago y (iii) activación de la “Suscripción Digital”. Estos actos inequívocos son la aceptación de la oferta comercial y celebración del contrato. El documento de formalización del contrato se almacenará por EL ESPECTADOR en caso de que sea requerido por el “Suscriptor” para su posterior consulta.

Realizada la compra, el servidor seguro tipo https:// remitirá un mensaje de datos al “Suscriptor” confirmándola, indicando: Producto(s) comprado(s), impuestos, forma de pago y plazo de activación de la “Suscripción Digital”.

8. ACTIVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DIGITAL:

Perfeccionado y verificado el pago, la activación de la “Suscripción Digital” se llevará a cabo en forma inmediata. De no activarse la suscripción en forma inmediata, se entenderá resuelto el contrato, procediendo EL ESPECTADOR a abonar el pago realizado por el “Suscriptor” en un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir de la fecha máxima acordada para la activación del producto.

Una vez activada la suscripción digital, el Suscriptor acepta que no será posible solicitar ningún tipo de reembolso ni de prórroga a EL ESPECTADOR por el hecho de no hacer uso de su suscripción durante la vigencia de la misma, sin perjuicio del ejercicio del derecho de retracto o de reversión de pago referidos en los numerales siguientes.

9. PRECIO E IMPUESTOS:

Los precios de las suscripciones digitales ofertados por EL ESPECTADOR en LA WEB están en pesos colombianos. No se discrimina el IVA por ser un producto exento de este impuesto. En caso de gravarse a futuro con IVA el producto, este se agregará al valor de la suscripción discriminándose en la factura y siendo asumido por el “Suscriptor” en su calidad de consumidor final.

10. PLAZO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:

El plazo de la “Suscripción Digital” corresponderá al plan de suscripción adquirido por el “Suscriptor” al momento de perfeccionarse la compra de la “Suscripción Digital”. Cumplido el plazo de vigencia de la “Suscripción Digital”, está se cerrará en forma automática.

No obstante, EL ESPECTADOR se reserva el derecho a terminar en forma inmediata el servicio contratado, a aquellos suscriptores que a criterio de EL ESPECTADOR contravengan lo dispuesto en los presentes términos y condiciones, sin posibilidad alguna de reembolso, incurran en alguno de los siguientes casos: (i) cuando el acceso se utilice con fines ilegítimos, incluyendo por tales los enumerados en los presentes términos y condiciones y en los términos y condiciones de uso de EL ESPECTADOR contenidos en la URL /terminos-y-condiciones/ (ii) cuando los datos de cobro proporcionados en la contratación sean erróneos o imposibiliten la facturación y/o cobro del servicio contratado; (iii) en caso de inutilización prolongada y continua o inadecuada de cualquiera de los contenidos o servicios que hubieran sido contratados, indicando en este caso al “Suscriptor”, claramente los términos en los que aplicará dicha cancelación; y (iv) en caso de usos fraudulentos del servicio o contrarios a la buena fe.

11. RENOVACIÓN AUTOMÁTICA:

al realizar la compra, el “Suscriptor” acepta que el plan de la “Suscripción Digital” que adquiere se renovará de forma automática y sucesiva por períodos iguales al inicialmente pactado, sin perjuicio del ejercicio del derecho de retracto o de reversión de pago referidos en los numerales siguientes. En caso de que el “Suscriptor” no desee renovar la suscripción, deberá comunicarse en el horario de 8 a.m. a 5 p.m. al teléfono 4055540 en Bogotá o al teléfono 01 8000 510 903 a nivel nacional, con al menos diez (10) días calendario de anterioridad al vencimiento de la suscripción inicial o de la respectiva renovación, manifestando su intención de no renovación.

Una vez proceda la renovación automática, EL ESPECTADOR redireccionará la nueva compra correspondiente al mismo plan inicialmente escogido por el “Suscriptor”, al servidor seguro tipo https:// (PayU) en los términos y condiciones establecidos en el numeral 7. del presente documento, con la tarifa vigente para el día calendario siguiente al vencimiento de la suscripción anterior e inicio del nuevo periodo por un término igual al inicialmente pactado, establecido para la modalidad de “Suscripción Digital” inicialmente escogida por el usuario. Así mismo, en caso de que se causaren impuestos a cargo del “Suscriptor” al momento de hacer la renovación, los mismos deberán ser asumidos y pagados por éste.

En caso de que en el momento de realizarse la renovación automática, la tarjeta de crédito registrada para el pago no se encuentre activa, EL ESPECTADOR procederá a comunicarse de inmediato con el “Suscriptor” para que éste le brinde los datos de una tarjeta de crédito activa y que se pueda emplear para el respectivo pago. En todo caso, también podrá EL ESPECTADOR comunicarse con el “Suscriptor”, con anterioridad al vencimiento de la suscripción, en caso de que se percate con antelación de que la tarjeta de crédito registrada para el pago ya estará vencida para el momento de realizar el proceso de renovación.

En el evento de que se redireccione la compra al servidor seguro tipo https:// (PayU) y el “Suscriptor” rechace la compra, Pay U procederá a realizar la reversión de la operación, teniendo en cuenta las políticas y tiempos establecidos por PayU para ello. No obstante, si a pesar del rechazo de la nueva compra, el “Suscriptor” posteriormente decide continuar con la suscripción, deberá comunicar su decisión de autorizar la renovación de su suscripción tanto al banco emisor de la tarjeta de crédito como a PayU, siguiendo para ello el procedimiento establecido por PayU.

Si el “Suscriptor” cancela la renovación automática con la antelación señalada en este numeral, la “Suscripción Digital” terminará al momento de cumplirse el periodo inicialmente contratado.

12. DERECHO DE RETRACTO:

Perfeccionándose la adquisición de la suscripción mediante una venta a distancia, el “Suscriptor” tendrá la facultad de resolver el contrato en un término que no excederá de cinco (5) días hábiles contados a partir de la celebración del contrato, sin que para ello deba existir justificación alguna. En dicho caso, EL ESPECTADOR procederá con la devolución del dinero al “Suscriptor” en un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir del ejercicio de dicho derecho, sin que procedan para el efecto descuentos o retenciones por concepto alguno.

Para el efecto, el “Suscriptor” deberá ejercer su derecho ante EL ESPECTADOR mediante un mensaje de datos remitido al correo electrónico digital@, o llamando a la LÍNEA NACIONAL 01 8000 510903. EN BOGOTÁ: 4055540.

13. REVERSIÓN DE PAGO:

Los participantes del proceso de pago reversarán los pagos que solicite el “Suscriptor” cuando sea objeto de fraude, o corresponda a una operación no solicitada, o el producto adquirido no sea activado en el plazo acordado, o no corresponda a lo solicitado o simplemente la “Suscripción Digital” no funcione.

El “Suscriptor” tendrá derecho a reversar los pagos correspondientes a cualquier servicio u obligación de cumplimiento periódico, por cualquier motivo y aún sin que medie justificación alguna, siempre que el pago se haya realizado a través de una operación de crédito automático previamente por él autorizada.

La reversión del pago solo opera dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que el “Suscriptor” tuvo noticia de la operación fraudulenta o no solicitada o que debió haberse activada la “Suscripción Digital” o una vez activada, la misma no funciona

Para el efecto, el “Suscriptor” deberá presentar queja ante EL ESPECTADOR mediante un mensaje de datos remitido al correo electrónico digital@, o llamando a la LÍNEA NACIONAL 01 8000 510903. EN BOGOTÁ: 4055540, debiendo además, notificar de la reclamación al emisor del instrumento de pago electrónico utilizado para realizar la compra, el cual, en conjunto con los demás participantes del proceso de pago, de ser justificado, procederán a reversar la transacción al “Suscriptor”.

14. CESIÓN:

Cualquiera de las partes podrá ceder la ejecución del presente instrumento sin que para el efecto se requiera autorización de la otra parte, en los términos establecido en el artículo 887 del Código de Comercio.

15. VALIDEZ DE LA OFERTA:

Los productos ofertados estarán disponibles para su compra mientras se encuentren en el catálogo visualizado en LA WEB de EL ESPECTADOR.

16. SEGURIDAD:

El procedimiento, la transmisión de datos, incluidos los de la tarjeta de crédito, tienen total garantía de la seguridad y confidencialidad, utilizando un servidor seguro tipo https://.

17. POLÍTICA DE PRIVACIDAD:

Para disfrutar a la “Suscripción Digital”, el “Suscriptor” deberá aceptar previamente la Política de Privacidad de EL ESPECTADOR contenida en la siguiente URL: /terminosycondiciones. De no aceptarse, no podrá accederse a la “Suscripción Digital”.

18. DATOS PERSONALES:

Los datos personales que se recojan en el procedimiento de compra, serán tratados por EL ESPECTADOR conforme su Política de Privacidad. El tratamiento de datos incluye entre otras finalidades, para formalizar, ejecutar el cobro y emitir la factura de venta. El “Suscriptor” podrá en cualquier momento ejercer su derecho de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar dicha autorización, mediante un mensaje de datos dirigido a EL ESPECTADOR conforme la Política de Privacidad por él aceptada.

19. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:

Para poder visualizar todo el contenido de , la terminal debe cumplir como mínimo con los siguientes requerimientos técnicos: (i) Internet de 4Mbps para calidad normal o 5Mbps para HD; (ii) Windows (XP, Vista, 9 y 10) / Mac OS (10.4.11 o superior) y (iii) Internet Explorer (9 o superior), Firefox (última versión), Safari o Chrome.

20. RESPONSABILIDAD:

En ningún caso responderá EL ESPECTADOR, sus asociadas, altos cargos, consejeros y empleados de los posibles daños y perjuicios directos, indirectos, especiales o consecuentes (incluidos, entre otros, las pérdidas de datos, interrupciones del servicio, fallos informáticos o pérdidas pecuniarias) que surjan del uso o de la imposibilidad de utilizar la “Suscripción Digital”, incluso en caso de que el “Suscriptor” haya advertido a EL ESPECTADOR la posibilidad de que se produzcan dichas pérdidas, e incluidos los daños y perjuicios que se ocasionen por ello.

En caso de que la “Suscripción Digital” no funcione, el único derecho que le asiste al “Suscriptor” será ponerse en contacto con digital@para solicitar la devolución del dinero.

21. INDEMNIZACIÓN:

El “Suscriptor” acepta indemnizar y eximir de toda responsabilidad a EL ESPECTADOR y a sus altos cargos, consejeros, empleados y licenciantes en relación con cualquier reclamación o demanda (incluidos, entre otros, los honorarios de abogado) presentada por un tercero debido a, o que surja de, o tenga relación con, la violación, por parte de usted, de los términos y condiciones del presente Contrato, de los términos y condiciones de uso contenidos en la URL /terminos-y-condiciones/, o la violación de cualquier leyes o reglamento o la vulneración de derechos de terceros.

22. LÍNEA NACIONAL SERVICIO AL CLIENTE:

LÍNEA NACIONAL: 01 8000 510903.

EN BOGOTÁ: 4055540. servicioalcliente@.

23. LUGAR EJECUCIÓN CONTRATO:

El contrato se presumirá celebrado en el domicilio del “Suscriptor”.

24. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN:

Toda divergencia entre las partes, será resuelta conforme la legislación y por los tribunales de la República de Colombia.