Tiranos gemelos

Su contraste con la vecina Sudáfrica no puede ser mayor. Mugabe y Mandela fueron compañeros de armas en la lucha contra los vestigios del colonialismo representados en la dominación blanca. Sin embargo, mientras Mandela estableció como prioridad la reconciliación con la minoría blanca, muchos de cuyos privilegios aún mantiene, Mugabe implementó una política vindicativa cuyo final es conocido. Mandela condujo a su país a una vibrante democracia, mientras que Mugabe y Chávez enterraron a los suyos en el mismísimo infierno.

Mugabe no fue diferente a otros líderes africanos que accedieron al poder tras largas luchas de liberación contra las colonias europeas y que tras el triunfo se enquistaron en el poder. Sin embargo, además de ostentar la más larga dictadura africana, fue quien más bajo hizo caer a un país que gozaba de una economía fuerte, uno de los mejores sistemas educativos de África e ilimitados recursos naturales.

Mas allá de su régimen tiránico y autocrático, la pulverización de la economía es el nefasto legado que dejó Robert Mugabe, quien gobernó Zimbabue por 37 años hasta su derrocamiento, en 2017, a la edad de 93 años. Le faltó poco para alcanzar lo que proclamaba a los cuatro vientos: “Solo Dios me sacará del poder”. El paralelo con Hugo Chávez en su calamitosa gestión no podría ser más patente, excepto que al venezolano sí “lo sacó Dios” de Miraflores.