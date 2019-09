Tokio: escenario diplomático

Hace año y medio, el 30 de marzo de 2018, el gobierno de Japón anunció oficialmente que la fecha para el “Sokuirei-Seiden-no-Gi”, es decir, la ceremonia de entronización del nuevo emperador Naruhito, sería el 22 de octubre de 2019. Desde entonces, las cancillerías del mundo han puesto a prueba sus habilidades para afinar su diplomacia. Porque, así se piense a veces lo contrario, estas ocasiones simbólicas siguen siendo cruciales dentro de las relaciones internacionales.

La diplomacia como instrumento de la política, que es la que fija los objetivos, se concentra fundamentalmente en la comunicación, razón por la cual el manejo sutil de los símbolos es tan importante. En los 80, cuando negociábamos en Tokio un crédito importante, no había sido posible generar la confianza necesaria entre las dos partes. En una cena —momento propicio para acudir a argumentos por fuera de la ortodoxia—, me dirigí al japonés que llevaba las riendas del proceso y le dije: “Gion shôja no / Kane no koe/ Shogyô mujô no / Hibiki ari”, cuyo sentido es este: “El resonar de la campana del templo Gion Shôja es el eco de la impermanencia de todas las cosas”. Estos son los primeros versos del Heike Monogatari, obra del siglo XIII y una de las más connotadas de la literatura japonesa. En aquella coyuntura, en la que el tiempo apremiaba, el sentido habría podido parecer directo. Pero el mensaje tácito era más profundo: “Nos hemos esforzado por entenderlos. Por favor, hagan lo mismo”. Al despedirme, el anfitrión me dijo lacónicamente: “Entendí”. Así se superó el impasse.