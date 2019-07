Director del Tour de Francia: “Esto no sería lo mismo sin los colombianos”

Camilo Amaya - Enviado Especial a Limoux

Christian Prudhomme vive su propia etapa antes de que comience la del día. En la Villa del Tour, en la que se mezclan excampeones con aficionados, autoridades locales y periodistas, el director de la carrera no para. Atiende entrevistas, les cuenta a los patrocinadores por qué deben seguir invirtiendo en la prueba y está presente en ceremonias pequeñas, como la conmemoración a los periodistas que este 2019 cumplieron 20 años siguiendo la Grande Boucle. El ritmo frenético de Prudhomme lo obliga a ser breve en sus intervenciones y a distribuir el tiempo de manera eficiente para que nadie se quede esperándolo.

En 2007 asumió la dirección, y desde esa temporada pasa 11 meses del año yendo de un lado al otro para hacer de la competencia más grande del mundo algo aún más magno. “La gente cree que porque es el Tour no hay que llamar, preguntar, buscar, que todo llega solo. Y no, si no tienes buenas relaciones no se puede garantizar el éxito”, dice un Christian sonriente que entiende muy bien el inglés, pero al que le gusta responder en francés para que haya exactitud en sus palabras. Con los ojos bien abiertos, este hombre pausado a pesar de sus afanes, de buenos modales y servicial, se toma unos instantes para atender a El Espectador en la carpa de la organización.

Usted habla mucho de nuestro país. ¿Por qué cree que los ciclistas colombianos son importantes para el Tour?

No son importantes, son parte de la leyenda de la carrera. Es decir, son más que importantes. Sin ellos la carrera no sería igual, porque siempre generan expectativa, te hacen sacar cuentas y pensar qué harán al día siguiente. Y en la montaña son un espectáculo. El Tour no sería lo mismo sin ellos.

(El hombre que cuida las piernas de Nairo en el Tour de Francia)

¿Y qué opina de Fernando Gaviria, líder en 2018?

Que gracias a él el abanico de Colombia es mucho más amplio en las grandes vueltas. Y eso que también hay otros velocistas. Antes solo el colombiano era sinónimo de escaladas y ya. Ahora son tenidos en cuenta para los embalajes y para la clasificación de los puntos.

¿Cuál ha sido el mejor escalador colombiano que ha visto?

Es una pregunta difícil, pero la voy a responder: Lucho Herrera. Tenía una potencia enorme y soltaba las manos en el ascenso. Eso no se lo he visto hacer a otro. Ya después vinieron más, entre ellos Nairo Quintana, pero lo de Herrera era impresionante. En los 80 ganó mucha fanaticada en Francia, sobre todo por el coraje y la capacidad de dejar regados a los rivales. También me acuerdo de Fabio Parra.

¿Cuál es la mayor diferencia entre este Tour y el del año pasado?

Egan Bernal. Es un ciclista muy maduro para su edad, aunque ustedes le ponen mucha presión. No voy a decir que ganará el Tour, pero sus opciones son muy altas. En esta oportunidad, como todos han hecho, tiene que hacer el curso de gregario. Pero condiciones tiene para triunfar donde sea. En la París-Niza lo dejó muy claro.

(Dave Brailsford, el caballero del ciclismo mundial)

¿Y Nairo?

Es un fuera de serie. Como dicen ustedes: un crack. Pero no ha tenido buena suerte. Es muy popular en Colombia y nos ha dado un gran espectáculo a lo largo de estos años. Que vengan ciclistas tan buenos por detrás de él puede que le sirva de motivación.

En el carro lo vimos tomar fotos, reírse, saludar a la gente. Todavía se emociona con facilidad…

Me hice periodista por el ciclismo y espero seguir disfrutando muchos años más. Siendo director es un trajín agotador, pero no importa siempre y cuando pueda ser parte de la carrera más importante del mundo.

¿Qué opina de Julian Alaphilippe?

Después de la crono individual creo que muchas personas quedaron sorprendidas por lo que hizo las dos primeras semanas. Es un triunfo para él, porque ha hecho disfrutar a nuestra gente, ha logrado que crean en él y que lo tengan en sus planes cuando de favoritos haya que hablar. En los últimos años se olvidaron de él y de lo que era capaz de hacer.

¿Qué opina de la última semana?

Se procura dejar lo más duro para los días finales. Hay que mantener la rudeza con la que nació esto hace más de un siglo. Los Alpes son hermosos, pero crueles. Y guardan sorpresas. Puede pasar cualquier cosa. Ojalá tengamos una linda carrera allá arriba.