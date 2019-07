Egan Bernal: "Ni se cuáles son las etapas claves, ni los kilómetros de mañana, yo voy día a día"

Redacción Deportes/EFE

Con apenas 22 años y en su segunda participación en el Tour de Francia, el colombiano Egan Bernal ha logrado, gracias a sus buenos resultados, meterse en la nómina de favoritos para la victoria final de la ronda gala, un estatus que asume, aunque prefiere situarse en segundo plano.



El cundinamarqués sabe que su compañero británico Geraint Thomas, defensor del título, de entrada se ha quitado el peso de la responsabilidad, la atención de figurar y la presión de la prensa. "Una cosa es decir que estoy listo y otra decir que soy favorito. Tenemos a Thomas, que es el último campeón del Tour. Yo me estoy sintiendo muy bien, a ver qué pasa en estas etapas", apuntó este viernes durante la rueda de prensa previa al primer día de competencia.

El Tour de Francia 2019 arranca su edición 106 en Bruselas, tierra del gran Eddy Merckx. La primera etapa con salida y llegada en la capital de Bélgica tendrá un recorrido de 194,5 kilómetros.

Egan durante la charla con los medios quiso dejar claro su buena relación con el corredor galés. "Creo que tenemos buen 'feeling', es una persona muy relajada, calmada. Es fácil llevarse bien con él", señaló.

Aunque una cosa es la convivencia y la rutina del equipo y otra cosa es la competencia. Por eso, Bernal sobre el rol de 'líder' sí quiso ser enfático y es que la carretera determina quién es quién. "Él es el último ganador del Tour de Francia. Le tengo mucho respeto. Tenemos dos líderes, él es el primero y yo la segunda opción. Yo estoy dispuesto a trabajar por él si lo necesita, no tengo problemas. Pero cuando haya una subida larga, si no tiene piernas, no le vas a esperar porque el equipo te diga que es el líder. Yo tengo que estar tranquilo".

Muchas cosas han pasado desde que Egan corrió su primer Tour la temporada pasada. Muchos kilómetros de experiencia, lleva 4.602 en lo que va de 2019, más títulos y hasta caídas. El fuerte golpe que se dio el año pasado en la Clásica de San Sebastián sufrió traumatismo craneoencefálico, en el que perdió algunos dientes y heridas en el labio. Y antes del Giro de Italia de este año, al que llegaba como líder de equipo, sufrió una caída en Andorra que le provocó una fractura de clavícula.

Pero, a pesar de todo eso, Egan ha levantado los títulos de la París-Niza y Tour de Suiza. Además de buenas actuaciones en el Tour Colombia 2.1.

De todos esos cambios Egan es consciente. "Tal vez que ahora tengo un poco más de confianza. El año pasado llegué con miedo, sin saber si era bueno o no, el equipo había hecho una apuesta. Estaba en California y no sabía si vendría. Cuando me dijeron que venía me impresionó, no había corrido ninguna gran vuelta, ni siquiera sabía si lo podría terminar. Ahora sé que puedo terminarlo y estar bien en las etapas de montaña. Tengo esa confianza".

Hace un año ni él mismo sabía si iba o no a terminar la carrera. "En la primera etapa me caí, la de los adoquines fue una locura, uno de los días más duros de mi carrera, pensé incluso en retirarme. Cuando llegué a la montaña me iba sintiendo mejor y al final estaba muy bien, no quería que acabara".

¿Qué pasará este año con él?, ¿el recorrido de este año le favorece más?. "Ni sé cuáles son las etapas clave, prefiero ir día a día. Ni sé los kilómetros de la primera etapa. Sí, hay muchos puertos por encima de los 2.000 metros, pero no me fijo en eso".