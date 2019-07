Nairo Quintana y el lamento de tener un mal día: "Ahora toca trabajar por Landa y Valverde"

Redacción deportes

El colombiano Nairo Quintana, que este sábado se dejó casi tres minutos y medio en la cima del Tourmalet con respecto a los favoritos, aseguró que a partir de ahora trabajará para sus compañeros del Movistar Mikel Landa y Alejandro Valverde.



"Está claro que no he tenido un buen día. Es posible que la caída (de hace unos días) tenga algo que ver. Ahora seguimos adelante con Mikel y Alejandro, hay que apoyarles", dijo el colombiano, que ahora ocupa la casilla 14 en la general a 7:19", del francés Julian Alaphilippe. (Pinot ganó en el Tourmalet, Alaphilippe más líder que nunca)





"Hay diferentes formas de afrontar lo que queda, pero ellos están delante mío y hay que apoyarles", insistió. Aunque, el propio Valverde sorprendió al decir que "no sabía que Nairo estaba teniendo un mal día". "Hemos llevado el mando de la carrera y lo hemos intentado, pero Nairo no estaba bien, cosa que no sabíamos porque no ha dicho nada. No sé qué ha pasado, preguntárselo a él ahora cuando venga", explicó en meta el español.

Según Valverde, "a partir de ahora está claro que cambia la jefatura de filas en el Movistar" tras la pérdida de 3:23 minutos por parte de Quintana en meta, quien reconoció que esperaba "un día bastante bueno" pero que "el cuerpo no respondió".



El colombiano, que se descolgó del grupo de favoritos cuando tiraban del mismo sus compañeros del Movistar, aseguró que no quiso avisarles de que no iba bien para no perjudicar las opciones de Landa.



"Mikel venía muy bien y no les podía parar", señaló el ciclista colombiano, que aguarda a ver "cómo reacciona el cuerpo" en la etapa de montaña, también de alta montaña en los Pirineos y con final en alto.

