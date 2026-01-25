10 cosas prohibidas en Corea del Norte que quizá no sabía

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un (izq.), y su hija Ju Ae caminando por la playa durante una visita al "Área Turística de la Costa de Kalma" en la ciudad norcoreana de Wonsan, provincia de Kangwon. Foto: AFP - STR

Kim Jong-un lidera Corea del Norte, un país en donde muchas de las libertades que damos por sentadas están restringidas o prohibidas. Cosas que parecen inofensivas —como pasar tiempo conectados a internet o manejar un carro— pueden poner en peligro a quienes las realizan. La mayoría de las prohibiciones tienen que ver con mantener la lealtad al régimen y limitar cualquier influencia que provenga del exterior

Cada actividad que no siga estas reglas puede interpretarse como un desafío al sistema y, en los casos más extremos, ha llevado a sanciones severas o incluso a la muerte.

Aunque sabemos que existen otras, hemos seleccionado 10 prohibiciones que nos dan una idea de cómo funciona la vida cotidiana de los norcoreanos. Conózcalas aquí.

#1: Acceder a internet sin control o supervisión

En Corea del Norte, navegar libremente es imposible para la mayoría de las personas. Los ciudadanos solo pueden usar una red interna limitada, que está llena de contenido aprobado por el gobierno. El internet real está reservado solo para las autoridades y los organismos oficiales o estatales.

#2: Escuchar música de otros países

Cualquier canción o melodía que no glorifique a los líderes está prohibida. Escuchar canciones internacionales puede traer consecuencias (incluso mortales), pues la música se usa como herramienta de control y adoctrinamiento.

Todo eso implica excluir los géneros que en el extranjero escuchamos con normalidad.

#3: Ver series, novelas, animaciones o programas no autorizados

El entretenimiento está estrictamente regulado. No pueden verse bajo ninguna circunstancia: dibujos animados, k-dramas o cualquier producción extranjera. Solo los programas estatales, con mensajes propagandísticos o centrados en los líderes del país están permitidos.

#4: Expresar o llevar un duelo por alguien que no sea el líder

Solo se permite llorar por Kim Jong-un. Cualquier otra expresión de dolor o pérdida puede tener consecuencias muy graves, como ser ejecutado por desobedecer.

#5: Hacer llamadas al extranjero

Intentar contactar a alguien fuera del país está prohibido. No importa si es una llamada a un amigo o familiar: las sanciones son severas, demostrando cómo el control se extiende hasta esa forma de comunicación tan común para nosotros.

#6: Viajar sin permiso

Salir del país sin autorización oficial es una violación grave, pues quienes lo intentan enfrentan torturas o, en el peor de los casos, la muerte. El movimiento libre en un lujo reservado para unos pocos.

#7: Consumir alcohol fuera de eventos oficiales

El consumo de bebidas alcohólicas está restringido a celebraciones especiales, aprobadas y dictadas por el gobierno. Para un ciudadano promedio, el alcohol es caro y difícil de conseguir, pero esto no sucede con los líderes, que pueden disfrutar de las marcas más exclusivas y costosas.

#8: Hacer comentarios sarcásticos o críticos sobre el régimen

Ni siquiera están permitidas las bromas o comentarios poco evidentes sobre el gobierno, sus decisiones y directrices. La vigilancia es estricta: en este país se censura y castiga cualquier expresión percibida como desleal.

#9: Conducir sin autorización previa

Solo quienes reciben un permiso oficial pueden manejar. Los vehículos se asignan según rangos específicos y tienen matrículas diferenciadas que permiten identificar a los conductores autorizados.

#10: Tomar fotografías que violen la seguridad o falten al respeto a los líderes

Algo tan simple como hacer fotos puede ser riesgoso si no se siguen las reglas. Las imágenes de ciertas instalaciones sensibles, estatuas de los líderes o áreas militares están prohibidas y fuertemente controladas. Incluso los turistas deben someter sus cámaras a revisión antes de salir del país.

