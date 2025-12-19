10 lugares para visitar en Jamaica

Personas disfrutan en una playa al atardecer en Montego Bay, Jamaica. / EFE/Orlando Barría Foto: EFE - Orlando Barría

Las aguas color turquesa y la arena blanca de las playas de Jamaica, el reggae, los planes de naturaleza, la hacen un destino ideal para desconectarse y relajarse.

Vale la pena mencionar que la isla estuvo fuertemente afectada por el paso del huracán Melissa en octubre. Esta semna, Edmund Bartlett, ministro de Turismo de Jamaica, anunció que el sector turístico está preparado en un 71 % para recibir a los visitantes.

“Sabemos que hemos perdido algunas cosas, pero lo que tenemos es tan fuerte y poderoso que podemos decirle al mundo: ‘Vengan a Jamaica, estamos listos para ustedes”, le dijo Bartlett a EFE.

Además, los colombianos interesados en viajar hacia la isla, ahora lo podrán hacer en una ruta directa. La aerolínea de bajo costo Wingo operará dos veces a la semana, los jueves y domingos, la ruta desde Bogotá hacia Montego Bay, Jamaica, durante la temporada comprendida entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

De acuerdo con Luciana Alonso, representante de la Oficina de Turismo de Jamaica en Latinoamérica, “una ruta directa de Colombia es muy importante para cualquier destino del mundo y más para Jamaica. Y en realidad, el colombiano y el jamaiquino tienen muchas cosas en común, les encanta la playa, la vibra y todo”.

La operación se reanudará entre marzo y noviembre de 2026, con la que se espera fortalecer el flujo turístico entre Colombia y Jamaica.

“Gracias a Dios la ruta está bien encaminada. Wingo va a estar presente de marzo hasta noviembre. Empezamos que con dos frecuencias, pero la idea es que se incrementen y que se convierta en una ruta fija”, dijo Alonso.

El sector turístico también es importante para la economía de Jamaica, ya que representa la principal fuente de ingresos por divisas del país, el hogar del legendario Bob Marley (el rostro más icónico y reconocido del reggae a nivel internacional).

“Tanto a los colombianos, como a los jamaiquinos, les encanta la playa, bailar, la música, el reggae, la vibra jamaicana, conocer los destinos de naturaleza, hay mucha naturaleza. Jamaica tiene más de 152 tipos de tours. Les garantizo que no van a estar aburridos, ni sin hacer nada”, agregó Alonso.

¿Cuáles son los lugares imperdibles para conocer en Jamaica?

Kingston

La capital de Jamaica es una ciudad de contrastes, tiene una belleza natural y el estilo cosmopolita, puede encontrar desde actividades culturales o relacionadas con la naturaleza, hasta una gastronomía exquisita o lugares para hacer compras.

Lugares para conocer:

La cordillera del Parque Nacional Blue Mountains y John Crow, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Mejor conocidas como la fuente de origen del café Blue Mountain, las montañas son el destino preferido para los amantes del turismo de aventura. El jardín botánico Hope Botanical Gardens: No solo es el espacio verde abierto más grande dentro de los límites urbanos de la ciudad, sino también el jardín botánico más grande del Caribe, además de albergar el zoológico Hope Zoo. El museo de Bob Marley: el reggae hace parte del ADN de la isla y los fanáticos de Bob Marley visitan su museo, ubicado donde se encontraba la casa del músico legendario, que este compró en 1975. Es el lugar en el que grabó su música y vivió hasta su muerte en 1981.

Montego Bay

Fue el Destino Oculto de Wingo en 2025, al que viajaron 372 personas, y también es conocida como “MoBay”, una ciudad tropical ubicada en la costa noroeste de Jamaica.

Lugares para conocer: Montego Bay es le hogar de algunas de playas más pintorescas de la isla. “La popular Playa Doctor’s Cavees un lugar ideal para conocer y relacionarse con turistas mientras se disfruta de las cálidas aguas del mar. Otro lugar de descanso en la playa es Cornwall Beach”, explicó la Oficina de Turismo de Jamaica.

La iglesia St. James Parish Church: se construyó entre 1775 y 1778 con la forma de una cruz griega y se considera una de las iglesias más bellas de Jamaica. Chukka Caribbean Adventures: también ofrece una amplia variedad de actividades y excursiones, como cabalgatas en la playa y deportes extremos. The Shoppes at Rose Hall: es el lugar perfecto, si busca ir de compras, así como el centro comercial Half Moon Shopping Village, y los artículos artesanales de las casas del mercado del centro. El Old Fort Craft Park, con sus 180 vendedores, también ofrece una amplia variedad de artesanías.

Otras áreas de compras populares son “los centros comerciales City Centre; Holiday Village Shopping Centre en Rose Hall Road; Montego Freeport, cerca del muelle; y el nuevo Whitter Village en Ironshore. El Harbour Street Craft Market tiene las mejores opciones en souvenirs de Jamaica”, detalló la entidad.

Columbus Park: este museo al aire libre tiene un mural que representa la llegada de Colón, así como una serie de artefactos que datan de esa época, entre ellos un cañón, anclas, un cazo de cobre para hervir azúcar y una rueda hidráulica.

Ocho ríos

Es una ciudad portuaria fascinante y colorida con una variedad de propuestas. La ciudad y los distritos cercanos cuentan con una exuberante vegetación y un paisaje muy variado de montañas y playas impecables.

Bellefield Great House and Gardens: una de las plantaciones de azúcar más antiguas de Jamaica. Dunn´s River Falls (Cascadas del Río Dunn): la atracción al aire libre más famosa de Ocho Ríos. Todos los días, los guías llevan a los visitantes en un ascenso hasta la cascada, la cual desemboca en el Mar Caribe y se une a una playa donde se pueden relajar, comer algo o hacer compras. Dolphin Cove: aunque su oferta principal es nadar e interactuar con los delfines, este lugar también ofrece el único show nocturno de delfines y tiburones del Caribe, el Night Dolphin and Shark Extravagant Show.

Ocho Ríos también es un lugar conocido por su activa vida nocturna. Un paseo por Main Street basta para vivir el entretenimiento nocturno de la ciudad. Otra buena opción para ir a beber algo o bailar son los bares y pubs de los hoteles y resorts.

Negril

Otro lugar imperdible que se recomienda conocer en Jamaica es Negril, especialmente la Playa Siete Millas y la Bloody Bay, también conocida como “la otra playa de Negril”, es famosa entre los lugareños.

Negril también se destaca por una privilegiada vista de puestas de sol y es uno de los lugares elegidos para las bodas.

“Las parejas cuentan con muchas opciones, desde resorts boutique hasta villas y propiedades privadas en toda la isla.Los resorts all-inclusive ofrecen un abanico de paquetes de bodas, con todo y coordinadores de bodas dedicados y opciones de personalizar su experiencia. También, las parejas se pueden zambullir directamente en su luna de miel sin tener que salir de la isla”, cuentan desde la oficina de turismo de Montego Bay.

De acuerdo con Aloso, la isla es un destino perfecto para cualquier persona. “Hemos tenido muchos grupos de tercera edad en Jamaica. Les encanta caminar, las calles, las tiendas, algnos incluso suben las cascadas. Pueden ir a los bares, a los restaurantes, a Rick’s Café. Pueden pasarla bien y disfrutan de las playas tibias. Jamaica es para todos”.

¿Qué comer?

Si visita Jamaica, no puede irse sin disfrutar de su gastronomía al estilo jerk, que consiste en ahumar la carne o los mariscos previamente condimentados con una cantidad abundante de hierbas y especias tradicionales, ya sea en un tambor o barril de metal o sobre madera sazonada.

Según la Oficina de Turismo de Jamaica, las empanadas jamaiquinas tradicionales son un platillo que no puede dejar de probar, como lo son el curry de cabra, mannish water (una sopa afrodisíaca de cabra), la colita de res y, por supuesto, el plato nacional, ackee y pescado salado.

En Negril puede visitar The Caves Restaurant, donde puede disfrutar de la auténtica cocina jamaiquina con un toque especial.

De acuerdo con la entidad, existen más de 175. 000 agricultores registrados dispersos por las 14 parroquias. “La agricultura es la columna vertebral del país, por lo cual no sorprende que las experiencias gastronómicas de la granja a la mesa estén en aumento”.

Así las cosas, los visitantes de Jamaica tienen infinitas oportunidades para disfrutar de las riquezas naturales, las puestas de sol, las playas blancas y la gastronomía local.

