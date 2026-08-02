Los 14 ochomiles: las cumbres más altas del mundo y el gran reto del montañismo

Alpinistas escalando el Escalón Hillary durante su ascenso por la cara sur para alcanzar la cima del Monte Everest Foto: AFP - LAKPA SHERPA

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¿Qué hace que una montaña se convierta en un objetivo para los mejores alpinistas del mundo? No es solo la altura. Una cima de más de 8.000 metros implica enfrentarse a menos oxígeno, cambios meteorológicos rápidos, terrenos complejos y una planificación donde cada decisión puede ser determinante.

En el mundo existen miles de montañas, pero solo 14 superan esa barrera de los 8.000 metros sobre el nivel del mar y concentran gran parte de la historia del montañismo moderno.

Estas montañas se encuentran en Asia, principalmente en las cordilleras del Himalaya y el Karakórum, regiones donde se ubican algunas de las rutas de trekking y expedición más conocidas del mundo. Para los montañistas representan el máximo desafío de altura; para muchos viajeros, son también la puerta de entrada a territorios donde la montaña convive con culturas milenarias y paisajes únicos.

¿Qué son los 14 ochomiles?

El término ochomil se utiliza para identificar las montañas cuya cima supera los 8.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. La lista está formada por 14 picos ubicados en Nepal, China, Pakistán e India.

Aunque suelen ordenarse por altura, la dificultad de una montaña no depende únicamente de sus metros. Factores como la ruta elegida, la exposición al clima, la dificultad técnica, la distancia de los centros poblados y los riesgos naturales influyen directamente en la complejidad de cada ascenso.

Por encima de los 8.000 metros se encuentra la denominada zona de la muerte, donde la cantidad de oxígeno disponible es mucho menor y el cuerpo humano tiene grandes dificultades para recuperarse. En estas condiciones, los escaladores deben gestionar cuidadosamente el tiempo en altura, la energía disponible y las ventanas de buen clima.

Los 14 ochomiles se concentran en dos grandes sistemas montañosos asiáticos: el Himalaya y el Karakórum.

El Himalaya reúne algunas de las montañas más conocidas del planeta, como el Everest, el Kangchenjunga, el Lhotse o el Annapurna. El Karakórum, ubicado principalmente entre Pakistán y China, alberga cumbres como el K2, el Broad Peak y los Gasherbrum.

Estas cordilleras se formaron por el choque entre la placa india y la placa euroasiática, un proceso geológico que continúa elevando la región y que dio origen a las mayores alturas del planeta.

La historia de las primeras ascensiones

La carrera por alcanzar los ochomiles comenzó a mediados del siglo XX. Las décadas de 1950 y 1960 marcaron una etapa fundamental del alpinismo, con expediciones internacionales que lograron llegar por primera vez a muchas de estas cumbres.

El primer gran avance ocurrió en 1950, cuando una expedición francesa alcanzó la cima del Annapurna, convirtiéndolo en el primer ochomil ascendido.

Tres años después llegó uno de los momentos más conocidos de la historia del montañismo: el 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron la cima del Everest como parte de una expedición británica dirigida por John Hunt.

Durante la siguiente década se completaron las primeras ascensiones de las otras montañas de la lista, hasta que en 1964 se alcanzó por primera vez el Shishapangma, el último de los 14 ochomiles en ser conquistado.

*Este gráfico fue hecho con asistencia de IA

Las 14 cumbres de más de 8.000 metros

1. Everest — 8.848,86 metros

Ubicación: Nepal / Tíbet (China)

Es la montaña más alta del mundo y la más reconocida de los 14 ochomiles. Su cima fue alcanzada por primera vez por Edmund Hillary y Tenzing Norgay el 29 de mayo de 1953. Además de su altura, el Everest destaca por la infraestructura de expediciones que se ha desarrollado alrededor de sus rutas, especialmente desde Nepal.

2. K2 — 8.611 metros

Ubicación: Pakistán / China

El K2 es la segunda montaña más alta del planeta y una de las más exigentes desde el punto de vista técnico. Sus rutas tienen fuertes pendientes, condiciones meteorológicas variables y un acceso más remoto que otras grandes cumbres. La primera ascensión fue realizada el 31 de julio de 1954 por Achille Compagnoni y Lino Lacedelli, integrantes de una expedición italiana dirigida por Ardito Desio.

3. Kangchenjunga — 8.586 metros

Ubicación: Nepal / India

Es la tercera montaña más alta del mundo. Se encuentra en una región de gran importancia cultural y religiosa, especialmente para las comunidades locales. Su cima fue alcanzada por primera vez el 25 de mayo de 1955 por George Band y Joe Brown, dentro de una expedición británica.

4. Lhotse — 8.516 metros

Ubicación: Nepal / Tíbet

Ubicado junto al Everest, comparte parte de la ruta inicial de aproximación, aunque cuenta con características propias. Su cara sur es una de las paredes de roca y hielo más conocidas del Himalaya. Fue escalado por primera vez por los suizos Fritz Luchsinger y Ernst Reiss en 1956.

5. Makalu — 8.485 metros

Ubicación: Nepal / Tíbet

Su forma piramidal y sus pendientes pronunciadas lo convierten en una de las montañas más técnicas del Himalaya. La primera ascensión fue realizada por los franceses Jean Couzy y Lionel Terray el 15 de mayo de 1955.

6. Cho Oyu — 8.188 metros

Ubicación: Nepal / Tíbet

Situado al noroeste del Everest, es considerado uno de los ochomiles con rutas más accesibles, aunque sigue requiriendo preparación para enfrentar la altitud. La primera cima fue alcanzada por una expedición austríaca el 19 de octubre de 1954.

7. Dhaulagiri I — 8.167 metros

Ubicación: Nepal

Su nombre significa “montaña blanca” y pertenece a un macizo con varios picos que superan los 7.600 metros. Fue conquistado por primera vez el 13 de mayo de 1960 por una expedición suiza dirigida por Max Eiselin.

8. Manaslu — 8.163 metros

Ubicación: Nepal

Conocido como la “Montaña del Espíritu”, fue durante años considerado uno de los grandes retos pendientes del Himalaya. La primera ascensión ocurrió el 9 de mayo de 1956 por los japoneses Imanishi y Norbu.

9. Nanga Parbat — 8.126 metros

Ubicación: Pakistán

Es una de las montañas con mayor historial de accidentes entre los ochomiles. Sus grandes paredes y la exposición de sus rutas han marcado su reputación dentro del alpinismo. El primer ascenso fue realizado por Hermann Buhl en solitario el 3 de julio de 1953.

10. Annapurna I — 8.091 metros

Ubicación: Nepal

Fue el primer ochomil alcanzado por el ser humano. La expedición francesa de Maurice Herzog y Louis Lachenal llegó a la cima el 3 de junio de 1950. Su historial de accidentes la convirtió en una de las montañas más estudiadas por los especialistas en seguridad de montaña.

11. Gasherbrum I — 8.080 metros

Ubicación: Pakistán / China

También conocido como Hidden Peak, forma parte del grupo de montañas Gasherbrum en el Karakórum. Fue escalado por primera vez en 1958 por una expedición estadounidense liderada por Nicholas Clinch y Peter Schoening.

12. Broad Peak — 8.051 metros

Ubicación: Pakistán / China

Su nombre hace referencia a la amplitud de su zona superior. La primera ascensión fue realizada en 1957 por una expedición austríaca integrada por Hermann Buhl, Fritz Wintersteller, Kurt Diemberger y Marcus Schmuck. La montaña ha sido noticia en estos días luego de que una avalancha golpeara una expedición de 10 personas liderada por el reconocido montañista nepalí Nirmal Purja. Ninguno sobrevivió.

13. Gasherbrum II — 8.035 metros

Ubicación: Pakistán / China

Es uno de los objetivos clásicos del Karakórum y pertenece al mismo grupo montañoso que Gasherbrum I. Su primera ascensión ocurrió en 1956 por una expedición austríaca.

14. Shishapangma — 8.027 metros

Ubicación: Tíbet (China)

Es el menor de los 14 ochomiles por altura y el único ubicado completamente dentro del Tíbet. Fue la última de estas montañas en ser ascendida por primera vez, en 1964, por una expedición china dirigida por Hsu Ching.

Nirmal Purja y su legado en los 14 ochomiles

Uno de los nombres más conocidos entre quienes han escalado los ochomiles es el del montañista nepalí Nirmal “Nimsdai” Purja, quien murió luego de que el pasado jueves una avalancha golpeara la expedición que él lideraba -y en la que lo acompañaban 9 personas más- en la montaña Broad Peak, en el norte de Pakistán.

En 2019 dejó su carrera en las fuerzas especiales para emprender un proyecto con un objetivo muy concreto: ascender las 14 montañas de más de 8.000 metros en el menor tiempo posible. Mientras que el récord vigente rondaba los ocho años, Purja completó el recorrido en seis meses y siete días, una marca que permaneció vigente hasta 2023 y que fue retratada en el documental Los 14 ochomiles.

Dos años después también integró la primera expedición que alcanzó la cima del K2 (8.611 m) en invierno, un ascenso considerado durante mucho tiempo como uno de los mayores desafíos pendientes del alpinismo de altura.

En julio de 2026, tras alcanzar la cima del Gasherbrum II, sumó 57 ascensos a ochomiles, la mayor cantidad registrada por un montañista. Pocos días después decidió intentar el Broad Peak (8.047 m), una montaña que no figuraba en sus planes iniciales, pero cuya ascensión lo habría dejado a una sola cumbre de completar por segunda vez los 14 ochomiles, esta vez sin utilizar oxígeno suplementario.

Antes de iniciar el ascenso escribió en sus redes sociales que no daba “ninguna montaña por sentada” y que esperaba un descenso seguro.