4 de julio en Estados Unidos: los espectáculos de fuegos artificiales imperdibles

El 4 de julio en Estados Unidos es mucho más que fuegos artificiales: es una jornada en la que la historia, la música y el sentido de comunidad se unen para celebrar la independencia. Desde desfiles con trajes de época y conciertos gratuitos hasta espectáculos pirotécnicos sincronizados con música, esta fecha reúne a millones de personas en parques, ríos y calles para compartir comidas, recordar los orígenes del país y disfrutar de experiencias que combinan lo cultural con lo festivo.

Aquí le decimos cinco lugares que aportan cada uno su toque particular, haciendo de esta celebración una de las más esperadas y emocionantes del calendario estadounidense.

Nueva York

El 4 de julio en Nueva York es una celebración centrada en la comida y el placer de compartir con familia y amigos, donde muchos neoyorquinos se reúnen en parques para barbacoas o viajan para estar con sus seres queridos. El evento principal es el espectacular espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s, que en 2025 regresa al Puente de Brooklyn y al East River después de haberse celebrado previamente en el Hudson River cerca de Midtown Manhattan.

Este impresionante espectáculo pirotécnico dura aproximadamente 25 minutos y lanza 80,000 proyectiles desde barcazas ubicadas en la parte baja del East River y desde el icónico Puente de Brooklyn. Por primera vez, las torres este y oeste del puente servirán como escenario para proyecciones de mapping a gran escala, complementando los deslumbrantes efectos que incluyen medusas corona crepitantes, anillos atómicos, rayos de sol amarillos y verdes, cascadas de limón estroboscópicas y abanicos de cometas en 30 colores y formas diferentes.

Para disfrutar del espectáculo, los mejores lugares públicos gratuitos incluyen los tramos elevados de FDR Drive con puntos de acceso específicos gestionados por la policía, aunque se recomienda llegar temprano debido a las multitudes de hasta 3 millones de personas. Para quienes prefieren una experiencia más exclusiva, existen opciones premium como Edge, que ofrece celebraciones desde $400 por persona con vistas inigualables, barra libre y aperitivos, o incluso experiencias de City Climb al atardecer desde $650 que incluyen escalar el edificio antes del espectáculo.

San Diego, California

San Diego celebra el 4 de julio con el espectacular evento Big Bay Boom, considerado la exhibición de fuegos artificiales más grande de la costa oeste, que atrae a miles de visitantes cada año. La celebración comienza al mediodía con un desfile en Main Street donde participan bandas escolares y diversas agrupaciones comunitarias para conmemorar el Día de la Independencia, creando un ambiente festivo que une a la comunidad en torno a la historia estadounidense.

El evento principal de este evento se desarrolla a las 9 de la noche con cuatro barcazas que lanzan cientos de fuegos artificiales a lo largo de la parte norte de la bahía de San Diego. Los espectadores pueden disfrutar del espectáculo desde múltiples puntos de observación como Coronado Ferry Landing, Seaport Village, Shelter Island o Harbor Island, donde solo necesitan comprar una entrada para el parque. La ciudad facilita el acceso ofreciendo un servicio de autobuses gratuito hacia los destinos más populares, compensando las limitadas opciones de estacionamiento en estas áreas que cuentan con numerosos restaurantes y tiendas.

Boston, Massachusetts

Boston celebra el 4 de julio de manera excepcional debido a su rica historia como una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos y su papel fundamental durante la Guerra de Independencia. La celebración se extiende durante casi una semana completa con el Boston Harborfest, que rinde homenaje a las raíces coloniales de la ciudad y su rol revolucionario a través de recreaciones históricas, recorridos a pie y programas educativos que sumergen a los visitantes en la historia estadounidense.

El evento culminante es el Boston Pops Fireworks Spectacular, un espectáculo gratuito que comienza alrededor de las 20:30 del 4 de julio en la explanada del río Charles, específicamente en el DCR Hatch Shell. Este magnífico evento combina música en vivo de la reconocida Orquesta Sinfónica de Boston y los famosos Boston Pops, junto con actuaciones vocales de estrellas locales y nacionales, seguido de una impresionante presentación de fuegos artificiales de media hora lanzados desde enormes barcazas ancladas en el río Charles. Los espectadores pueden disfrutar del espectáculo desde las orillas del río, el Puente de Harvard o el puente que lleva al parque Paul Revere, mientras que quienes prefieren evitar las multitudes pueden optar por asistir al concierto gratuito del 3 de julio, que ofrece la misma música sin los fuegos artificiales.

Filadelfia, Pensilvania

Filadelfia, conocida como el lugar de nacimiento de Estados Unidos, celebra el 4 de julio con especial significado histórico al ser la ciudad donde se firmó la Declaración de Independencia en 1776 en el Independence Hall. La celebración comienza a las 10 a.m. con un gran desfile festivo en la calle Chestnut, donde los locales se visten con trajes de época colonial para recordar esta fecha histórica nacional, mientras las bandas de música también lucen vestimentas tradicionales de la colonia. Para quienes buscan una experiencia auténtica, pueden visitar City Tavern en 138 S 2 Street, una taberna que abrió en 1773 y conserva una carta del siglo XVIII que fue degustada por algunos de los firmantes del acta independentista.

El evento principal es el Fourth of July Jam, anunciado como “el concierto gratuito más grande de Estados Unidos”, que se realiza en el pintoresco Benjamin Franklin Parkway a partir de las 12 del mediodía. Este espectáculo ha contado con la participación de artistas reconocidos como Nicki Minaj, The Roots y Sugarland, y culmina con una impresionante exhibición de fuegos artificiales sobre el Philadelphia Museum of Art una vez que oscurece. La celebración se complementa con fiestas en los barrios y recreaciones históricas que honran el rico patrimonio de la ciudad, convirtiéndola en uno de los destinos más emblemáticos para experimentar la auténtica celebración del Día de la Independencia estadounidense.

Nuevo Orleans, Luisiana.

Nueva Orleans ofrece una celebración única del 4 de julio con su evento “Go 4th on the River”, un espectáculo gratuito de fuegos artificiales que comienza a las 9:00 p.m. desde barcazas en el histórico río Mississippi. Organizado por Riverfront Marketing Group junto con la Oficina de Economía Cultural de la Alcaldía y el Fondo de Turismo y Cultura de Nueva Orleans, este show presenta fuegos artificiales perfectamente coreografiados con música patriótica que pueden disfrutarse desde ambos lados del río, desde el Hilton New Orleans Riverside hasta el French Market District. Los espectadores pueden descargar el archivo mp3 oficial y reproducirlo exactamente a las 9:00 p.m. para sincronizar la música con los fuegos artificiales, creando una experiencia audiovisual completa.

La celebración se extiende durante todo el día con múltiples actividades que reflejan el espíritu sureño de la ciudad. Los visitantes pueden encontrar lugares en el césped del Woldenberg Park o pasear por el cercano French Quarter, donde la música en vivo, los artistas callejeros y la próspera escena nocturna complementan la festividad. Para una experiencia más exclusiva, es posible reservar asientos en la cubierta del Creole Queen o el barco de vapor NATCHEZ, donde se puede disfrutar de bandas de jazz y cenas tipo buffet. El programa incluye conciertos patrióticos de Calíope, presentaciones del grupo irlandés a capela Trinitones, y el show acuático del barco de bomberos General Roy S. Kelley que lanza columnas de agua rojas, blancas y azules sobre el Mississippi entre las 6:30 y 7:00 p.m.

