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Este hombre de 91 años quiere recorrer el sendero de los Apalaches por segunda vez

El primer día del verano, justo después de que amaneciera, Dale Sanders, de 91 años, se preparaba para empezar el empinado y pedregoso ascenso hacia Franconia Ridge, en las montañas Blancas de Nueva Hampshire.

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Chris Cohen y Luke Piotrowski / The New York Times
21 de julio de 2026 - 07:42 p. m.
El Sendero de los Apalaches ​ es una ruta señalizada de senderismo de largo recorrido del este de los Estados Unidos
El Sendero de los Apalaches ​ es una ruta señalizada de senderismo de largo recorrido del este de los Estados Unidos
Foto: Scott Markewitz

El mantra de Sanders puede resonar con cualquiera que esté en su décima década de vida: “Hoy es un día de ‘no caerse’”, dijo, mientras se acomodaba una mochila pequeña sobre su complexión enjuta y compacta.

El sendero de los Apalaches, de cerca de 3500 kilómetros, va desde Georgia hasta Maine. Desde septiembre, Sanders ha recorrido poco a poco el sendero, en un intento de recuperar su récord como la persona de mayor edad en transitarlo en su totalidad. (Su objetivo es completar un recorrido de punta a punta del sendero en un periodo de 12...

Por Chris Cohen y Luke Piotrowski / The New York Times

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