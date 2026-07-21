Este hombre de 91 años quiere recorrer el sendero de los Apalaches por segunda vez

El Sendero de los Apalaches ​ es una ruta señalizada de senderismo de largo recorrido del este de los Estados Unidos Foto: Scott Markewitz

El mantra de Sanders puede resonar con cualquiera que esté en su décima década de vida: “Hoy es un día de ‘no caerse’”, dijo, mientras se acomodaba una mochila pequeña sobre su complexión enjuta y compacta.

El sendero de los Apalaches, de cerca de 3500 kilómetros, va desde Georgia hasta Maine. Desde septiembre, Sanders ha recorrido poco a poco el sendero, en un intento de recuperar su récord como la persona de mayor edad en transitarlo en su totalidad. (Su objetivo es completar un recorrido de punta a punta del sendero en un periodo de 12...