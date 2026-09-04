Aerolínea Clic impulsa los viajes regionales con una nueva edición de Clic Pass

Las aerolíneas de bajo costo permiten que más viajeros vivan la experiencia de volar a más destinos. Foto: Getty Images

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Viajar varias veces por Colombia durante los próximos meses puede resultar más sencillo para quienes ya tienen en mente diferentes destinos. Con ese propósito, la aerolínea Clic retoma Clic Pass, una alternativa de compra anticipada que reúne siete trayectos de ida en una sola tiquetera y permite utilizarlos en las rutas incluidas en cada producto.

La iniciativa llega en un momento en el que los viajes regionales pueden convertirse en una opción para quienes buscan conocer nuevos destinos, visitar familiares y amigos o realizar diferentes escapadas dentro del país. Estas opciones también permiten empezar a planear desde ya los viajes de fin de año, con la posibilidad de organizar los desplazamientos con anticipación y mantener un precio fijo para los trayectos durante la vigencia del producto, independientemente de la temporada, el día o la hora, sujeto a disponibilidad.

Los viajeros podrán utilizar los trayectos desde el momento de la compra y hasta el 15 de marzo de 2027. Para redimir cada uno deberán hacerlo con una anticipación mínima de 72 horas antes del vuelo.

Cinco opciones para recorrer Colombia

Clic Pass está disponible en cinco modalidades, con diferentes combinaciones de destinos y precios, de acuerdo con las rutas incluidas en cada producto.

La opción Bogotá, Territorio, con un valor de COP 2.450.000, contempla destinos como Pitalito, Florencia, Popayán, Quibdó, Arauca, Puerto Asís y San José del Guaviare.

Por su parte, Multidestino, de COP 1.960.000, reúne rutas hacia Neiva, Yopal, Barrancabermeja, Medellín, Manizales, Villavicencio, Montería, Ibagué, Pereira y Cali.

Desde Cali, la alternativa Cali, Regional, por COP 2.100.000, incluye destinos como Puerto Asís, Pasto, Medellín, Tumaco, Guapi y Villavicencio.

Para quienes se movilizan desde Santander, Bucaramanga, Estratégica, con un precio de COP 1.750.000, ofrece trayectos hacia Medellín, Arauca, Saravena y Cúcuta.

Finalmente, Medellín, Cercano, de COP 1.610.000, contempla vuelos hacia Apartadó, Quibdó, Manizales y Pereira.

Así, las cinco opciones permiten elegir entre diferentes corredores regionales de acuerdo con los destinos que el viajero tenga previstos.

Siete trayectos para organizar varios viajes

Cada Clic Pass incluye siete trayectos one way. Una de sus características es que los trayectos pueden ser utilizados por el titular y hasta por dos beneficiarios previamente registrados, una alternativa que puede resultar útil para quienes comparten sus viajes con familiares o acompañantes.

Además, cada trayecto contempla hasta 20 kilogramos de equipaje de bodega y 5 kilogramos de equipaje de mano.

La disponibilidad de sillas Clic Pass, sin embargo, es limitada. Por esta razón, el producto no garantiza disponibilidad en todos los vuelos, fechas u horarios, y las reservas deben realizarse con un mínimo de 72 horas de anticipación.

Compra durante una ventana limitada

La compra de Clic Pass estará habilitada hasta el próximo domingo 6 de septiembre, o hasta agotar las 500 tiqueteras disponibles, lo que ocurra primero. La compra se realiza exclusivamente a través de clicair.co.

Los trayectos podrán redimirse desde el momento de la compra y hasta el 15 de marzo de 2027, siempre en las rutas correspondientes al producto adquirido y de acuerdo con la disponibilidad de sillas Clic Pass.

De esta manera, la propuesta busca facilitar la planificación de quienes tienen varios desplazamientos previstos en los próximos meses y quieren recorrer diferentes destinos regionales de Colombia con una tiquetera que reúne siete trayectos en un solo producto.

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